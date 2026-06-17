Рядко слънчево затъмнение през август 2026: Кога и къде ще се наблюдава най-добре

Августовското небе подготвя едно от най-зрелищните и впечатляващи оптични представления в света, като хиляди фотографи и любители на астрономията вече са резервирали перфектните места.

Вечерта на 12 август 2026 г. жителите на Европа и северозападна Африка ще имат уникалната възможност да станат свидетели на масивно слънчево затъмнение точно когато залезът наближава. Това рядко явление ще обхване почти целия континент, а пълната фаза на затъмнението може да се наблюдава в източна Гренландия, западна Исландия и северна Испания. Това съобщава Space.com.

Частично и пълно слънчево затъмнение през август 2026

Докато ловците на затъмнения се стичат към Испания за наблюдение на пълното затъмнение, милиони други хора ще могат да се насладят на масивно частично затъмнение. Това изключително зрелище на частично потъмняло слънце ще бъде ясно видимо във Франция, Германия, Италия, Украйна и много други европейски страни.

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На европейския континент полумесецът ще залезе под хоризонта във формата на тъжно, обърнато надолу лице. Междувременно в северозападноафрикански страни като Мароко и Алжир този лунен силует ще наподобява формата на буквата C.

Експертите отбелязват, че най-добрите места за фотографиране на това събитие са разположени по специална линия. Идеалните места за наблюдение от вода включват Корсика, италианското крайбрежие на Лигурско море и Венеция.

За да видите добре това астрономическо чудо, трябва да намерите място с напълно открит и нисък западен хоризонт. Дори много далечни облаци могат напълно да блокират гледката към залязващото слънце.

Експертите препоръчват да проверите избраното от вас място няколко дни преди събитието, за да имате резервен план в случай на непредвидени обстоятелства. Прогнозите за времето са най-надеждни едва три дни преди затъмнението.

Картографите също така отбелязват интересния оптичен ефект на пречупването на светлината в атмосферата. Това пречупване леко повдига слънцето над хоризонта, което прави възможно явлението да се види дори от позиции, които не са включени в списъка на най-добрите места за наблюдение на събитието.

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Следващото голямо слънчево затъмнение

През август 2027 г. ще се случи уникално слънчево затъмнение, което ще бъде най-продължителното за 21-ви век. Явлението ще обхване части от Европа, Африка и Близкия изток, потапяйки тези региони в мрак за повече от шест минути. Учените разглеждат събитието не само като рядко явление, но и като мащабен природен експеримент за изследване на въздействието върху екосистемите и стабилността на слънчевата енергия.

Учените изчисляват, че приблизително 89 милиона души ще бъдат в зоната на пълното слънчево затъмнение, за които слънчевият ден ще се превърне в зловещ полумрак за няколко минути, пише Ecoticias.

Според НАСА, слънчевата сянка ще започне своя път над Атлантическия океан и ще пресече Гибралтарския проток. Пълната фаза на това явление ще бъде видима в следните страни: Европа - южното крайбрежие на Испания (по-специално градовете Кадис и Малага); Африка - Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Египет и Сомалия; Близкия изток - Саудитска Арабия и Йемен.

Въпреки че Италия не е в централната лента, жителите на Рим и Ватикана ще могат да видят това затъмнение, тъй като Луната ще бъде видима там, покривайки приблизително три четвърти от Слънцето.

Най-добрата точка за наблюдение обаче ще бъде близо до египетските градове Луксор и Оксан. Там астрономите прогнозират, че слънчевото затъмнение ще продължи повече от шест минути.

Това необикновено събитие вече превърна Луксор в основен туристически магнит. Местните хотели са напълно резервирани до август 2027 г., а НАСА и водещи европейски университети вече подготвят научни мисии. За тези, които не могат да посетят региона лично, учените подготвят предавания на живо по целия свят.

Защо това явление е уникално? Събитието, което се очаква през лятото на 2027 г., вече е постигнало статута на най-важното през 21-ви век, благодарение на невероятната си продължителност. Учените изчисляват, че в максималната си фаза Луната ще блокира Слънцето за 6 минути и 23 секунди, което прави това най-дългото затъмнение на леснодостъпна земя поне до 2114 г. Тази рекордна тъмнина ще бъде възможна благодарение на рядкото съвпадение на три космически фактора: Луната ще бъде близо до Земята, така че ще изглежда по-голяма; Земята ще премине точката си на най-голямо разстояние от Слънцето, което ще я накара да изглежда малко по-малка; сянката ще преминава ниско над земното кълбо в тропическите ширини, където, поради особеностите на геометрията, лунната сянка се движи по повърхността на планетата много по-бавно.

Наблюдателите на затъмнения в Египет не само ще могат да станат свидетели на повече от шест минути дълбока сянка, но и ще видят слънчевата корона, извиваща се над долината на Нил.