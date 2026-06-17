Илиян Василев се подигра на Путин за "Орешник"

Руският диктатор Владимир Путин продължава да плаши света с „Орешник“, но последните данни за нейното използване поставят въпроси около реалната ѝ прецизност. Бившият посланик на България в Русия Илиян Василев дава и и карта на последните две попадения на ракети от този тип. В профила си във Facebook той припомня, че става дума за "изключително скъпа балистична ракета, използвана с конвенционален заряд, което я превръща в едно от най-абсурдните съотношения между цена и реален военен ефект в съвременната война".

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"Но обърнете внимание на друго - на прословутата „безаналогова“ прецизност на това оръжие чудо. И двете ракети са изстреляни от полигона Капустин Яр по цели в района на Киев. Резултатът е показателен. Едната пада в окупираната от самата Русия част на Донецка област. Другата, както си спомняте, порази гаражи на десетки километри от предвидената цел край Киев", обяснява дипломатът.

И добавя: "Човек започва да разбира защо напоследък Кремъл не бърза да демонстрира нови пускове. При подобна точност винаги съществува риск следващият „Орешник“ да реши, че най-подходящата цел е някъде около Москва. Понякога най-добрата реклама на едно оръжие е да не го използваш твърде често".