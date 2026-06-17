Пореден проблем за Бразилия: Неймар аут до края на груповата фаза на Мондиал'26?

Бразилската звезда Неймар се завърна на тренировъчния терен за първи път, откакто се присъедини към националния отбор на родината си за Световното първенство. Както е известно, нападателят се възстановява от контузия на десния крак. Той обаче все още не тренира пълноценно и набляга на физическата подготовка по време на тренировъчния лагер на тима край Ню Йорк. Това съобщи агенция АР.

Нападателят все още се готви индивидуално

В понеделник футболистът премина тестове на десния прасец, за да се определи напредъкът на възстановяването му от травмата, която получи в мач на бразилския си клуб Сантос на 17 май. 34-годишният Неймар, който участва на четвъртото си Световно първенство, все още не се е присъединил към съотборниците си за пълноценни занимания по време на подготовката на отбора.

Не се очаква той да играе в мача на Бразилия срещу Хаити в петък във Филаделфия, като има голяма вероятност Неймар да пропусне и последния мач на „селесао“ в груповата фаза срещу Шотландия, който е насрочен за 25 юни.

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