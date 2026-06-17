Кабинетът "Радев":

Пореден проблем за Бразилия: Неймар аут до края на груповата фаза на Мондиал'26?

17 юни 2026, 9:39 часа 585 прочитания 0 коментара

Бразилската звезда Неймар се завърна на тренировъчния терен за първи път, откакто се присъедини към националния отбор на родината си за Световното първенство. Както е известно, нападателят се възстановява от контузия на десния крак. Той обаче все още не тренира пълноценно и набляга на физическата подготовка по време на тренировъчния лагер на тима край Ню Йорк. Това съобщи агенция АР.

Нападателят все още се готви индивидуално

В понеделник футболистът премина тестове на десния прасец, за да се определи напредъкът на възстановяването му от травмата, която получи в мач на бразилския си клуб Сантос на 17 май. 34-годишният Неймар, който участва на четвъртото си Световно първенство, все още не се е присъединил към съотборниците си за пълноценни занимания по време на подготовката на отбора.

Неймар Национален отбор по футбол на Бразилия

Не се очаква той да играе в мача на Бразилия срещу Хаити в петък във Филаделфия, като има голяма вероятност Неймар да пропусне и последния мач на „селесао“ в груповата фаза срещу Шотландия, който е насрочен за 25 юни.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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