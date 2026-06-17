На фона на общото мълчание на църквата: Един-единствен митрополит осъди атаката срещу Киевско-Печорската лавра

На фона на оглушителното мълчание на Българската православна църква след руската атака срещу Киево-Печорската лавра, един-единствен митрополит реши да надигне глас на възмущение.

​Русенският митрополит Наум излезе с официална позиция, озаглавена "Молитвена съпричастност", в която говори за "пагубните военни действия в Киев, които все по-често приемат измерение, граничещо с варварство".

Според него сме "свидетели на нелогична и безумна агресия, която унищожава културно-историческото наследство в името на безразсъдното човешко его"

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"Издигаме глас в защита на църковното историческо наследство в Киев и Украйна и призоваваме за прекратяване на всякакви действия, които застрашават целостта на храмове, манастири и културни паметници", коментира още русенският митрополит, който се присъедини към подобния призив на Вселенския патриарх, който, за разлика от българския, взе отношение по казуса.

Самотен глас на възмущение

Пълният текст на позицията на митрополит Наум:

"С голяма скръб и тревога следим развитието на пагубните военни действия в Киев, които все по-често приемат измерение, граничещо с варварство, като посягат не само на човешкия живот, но и на безценното културно и духовно наследство на народите.

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Сред такива исторически светини особено място заема Киево-Печорската лавра – древна и прочута обител на православното монашество, духовен център с многовековна история и традиции, призната и като паметник на световното културно наследство.

За нас, които многократно сме посещавали Киев и Украйна, за православните християни, включително и за българския народ, тази обител е част от общото духовно пространство на Православието, изградено върху делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и техните ученици.

Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, която унищожава културно-историческото наследство в името на безразсъдното човешко его, което неизбежно ще остане покрито с пелената на историческата забрава. Но раните, нанесени върху светините, ще останат живи в паметта на поколенията.

Присъединяваме се към позицията на Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей, който по повод посегателството срещу тази светиня заяви:

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„Никой разумен човек или аргумент не може да оправдае това варварско и разрушително нападение срещу такова свещено поклонническо място като прочутата Киевска лавра, която има дълга история и традиции и е паметник на световното наследство на ЮНЕСКО.“

Тези думи ясно свидетелстват за духовната болка на Вселенското православие и за категоричното осъждане на всяко насилие, насочено срещу исторически светини, които принадлежат не на една държава или народ, а на цялото човечество.

Издигаме глас в защита на църковното историческо наследство в Киев и Украйна и призоваваме за прекратяване на всякакви действия, които застрашават целостта на храмове, манастири и културни паметници. Защото те са призвани да бъдат места на молитва, мир и помирение, а не обекти за погром и разрушение.

Молим Господа Иисуса Христа да укрепи всички страдащи, да запази светите места от по-нататъшни разрушения и да дарува на народите дух на мир, разум и братолюбие, амин!"

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Оглушителното мълчание на БПЦ

На мнозина им направи впечатление, че Синодът и Църквата у нас не взимат позиция по въпроса. Гневните коментари в социалните мрежи са много.

Форумът за демократично действие, който обединява редица български общественици и интелектуалци, призова българският патриарх Даниил и Светият синод на Българската православна църква (БПЦ) да осъдят руските атаки над Киев, които нанесоха сериозни щети върху Киево-Печорската лавра.

"Докато една от най-големите светини на православния свят гори, Българската православна църква не бива да мълчи. В последните дни Българският патриарх и Светият Синод публично изразяват загриженост за състоянието на традиционните християнски ценности. Именно затова очакваме от Вас без отлагане ясно и категорично да осъдите посегателството срещу Киево-Печорската Лавра и руските удари срещу духовното наследство на нашите православни украински братя и сестри”, пише в позицията.

"Когато монасите в Лаврата са създавали книжовни школи, преписвали са книги и са изграждали духовните основи на източнославянския свят, Москва все още не е съществувала.

Киево-Печерската лавра функционира в среда, дълбоко повлияна от старобългарската книжовна традиция. Езикът на богослужението учените наричат църковнославянски, но неговата основа е старобългарският език, утвърден от учениците на светите братя Кирил и Методий. Роденият в Търново митрополит Киприан служи като митрополит Киевски и на цяла Рус, а по-късно става и митрополит Московски. Днешният кремълски режим посяга към светиня, принадлежаща на много по-древна духовна и културна традиция от собствената му държавна история. Когато горят храмове и се рушат светини, не се унищожават само камъни и стенописи. Прави се опит да бъде заличена паметта на един народ, неговата духовна идентичност и връзката му с европейската и християнската цивилизация", продължават от форума.

Според недоволните запазването на неутралитет, когато е поразена православна светиня с почти хилядолетна история, не е проява на духовна мъдрост, а отказ от морална отговорност.

"То подкопава моралния авторитет на Българската православна църква и поставя под съмнение нейната духовна мисия. Призоваваме Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и Светия Синод да излязат с бърза и категорична позиция и ясно да осъдят това посегателство срещу една от най-свещените православни светини в света", пише още в писмото.

"Даниил и останалите от Светия Синод (изобретение на Петър Първи от началото на 18 в. за подчинение на църквата в Русия) да не би да са осъдили рашисткия сатанизъм заради пораженията върху Киево-Печорската лавра при последната руска въздушна атака срещу Киев? А аз да не съм разбрал? Мълчанието в такива случаи не е злато, а по-скоро цена. Как може да се мълчи, когато кремълските сатанисти запалиха една от най-големите светини на православието?! Това е абсурдно, унизително и представлява ярко саморазобличение за природата и естеството както на т.н. патриарх, така и на Синода", възмути се и политологът Антон Тодоров.