Единодушно и набързо депутатите замразиха заплатите си, но оставиха вратичка за бъдещо увеличение

Без дебат и с пълно единодушие Народното събрание замрази възнагражденията на народните представители на сегашното им ниво от 4236 евро. Промените в Правилника за организацията и дейността на парламента бяха приети със 193 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Решението беше внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и още десет депутати от управляващото мнозинство.

Замразени заплати

С приетите текстове се прекратява досегашният механизъм, при който депутатските възнаграждения се преизчисляваха автоматично на всяко тримесечие според актуалните данни за средната заплата в обществения сектор. Вместо това основната месечна заплата на народните представители ще остане фиксирана на нивото от март 2026 г. - три средномесечни възнаграждения в публичния сектор според данните на Националния статистически институт. Така депутатската заплата се запазва на 4236 евро. Още: Европейски рекорд: Заплатите на българските депутати са най-високи

В приетите промени обаче е записано, че възнагражденията могат да бъдат увеличавани в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, предвидена в държавния бюджет за съответната година. Така, макар автоматичният механизъм да отпада, остава възможност за бъдещо повишение на депутатските заплати.

Дебатът

От парламентарната трибуна Петър Витанов защити предложението с аргумента, че то отговаря на обществените очаквания в период на икономически затруднения.

"Аз си мисля, че няма нужда да привеждаме допълнителни аргументи и допълнителни мотиви за това решение, защото всеки човек с капка социална сетивност или емпатия усеща вътрешно себе си, че е крайно необходимо да вземем едно решение по въпрос, който се дискутира години наред в редица народни събрания", заяви той.

По думите му замразяването има както символично, така и практическо значение. Още: Без дебат и за минути: Депутатите си замразиха заплатите

"В тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения. Но това има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси, затова това, което правим, е да премахнем автоматизмите", каза Витанов.

Той отбеляза още, че рязкото увеличение на депутатските възнаграждения през последните години не е било резултат от решения на самите народни представители, а от действащия механизъм, който ги обвързва със статистически показатели за доходите в обществения сектор.

Темата предизвика политически спорове още при разглеждането на предложението в парламентарната правна комисия миналата седмица. Тогава председателят на комисията Янка Тянкова определи инициативата като популистка и заяви, че размерът на депутатските заплати няма да реши нито финансовите проблеми на държавата, нито въпроса с инфлацията. Още: "Прогресивна България" замразява депутатските заплати на 4236 евро

Замразяването засяга основното възнаграждение на народните представители, докато допълнителните надбавки остават без промяна. Заместник-председателите на парламента продължават да получават с 45% по-високо възнаграждение, председателите на постоянни комисии - с 35% над основната заплата, а депутатите с научни степени запазват допълнителните бонуси, предвидени в правилника.