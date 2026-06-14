Явор Гечев: КЗК е тежката артилерия в контрола - може да налага глоби до 10% от оборота

Комисията за зашита на конкуренцията (КЗК) е тежката артилерия в контрола. Тя може да налага глоби до 10% от оборота на пазарен субект. Това е много тежка санкция. Това каза в предаването „120 минути“ по bTV бившият служебен министър на земеделието и настоящ председател на Комисията по земеделие, храни в Народното събрание Явор Гечев.

„Променихме индекса да е на справедлива стойност, а не на цена, за да не объркваме гражданите, че това е задължителна цена. Това е индекс за сравнение. Ако нямате мерна единица като сантиметър, няма да знаете колко е един метър. Едни от най-големите консултантски компании в света мерят такива индекси. Това е референтна стойност за цена“, обясни Гечев.

По думите му нормалният процес на ценообразуване в търговията започва с вземането на нещо от тържище на едро – плодове, зеленчуци и т.н. „Имаме разходи – логистика, транспорт и всички разходи по продукта. Продаваме го в собствения си магазин и слагаме нормален индекс на печалба – нормално това е 15–20%“.

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„Но когато погледнете ценообразуването на редица големи вериги, то не е такова. Вие не можете да определите цената. Имате продукт, който те ви продават. Те не купуват и не продават в класическия смисъл – те ви продават готов продукт“, коментира Гечев.

По думите му от крайната цена започват да се намаляват различни компоненти – реклама на брошури, реклама на вътрешни екрани, позициониране в регала, развитие на мрежата, промоционални пакети, такси за присъствие в мрежата. „Понякога има и роялти към фирмите-майки. И това се приспада от крайната стойност, като често вие дори не знаете колко ще бъде намалението, защото всичко е в сложни договори от 150–200 страници“.

„По този начин не можете да видите класическия принцип на ценообразуване. При референтна стойност ще можете да видите какво е нормалното ценообразуване по традиционния начин и да сравните дали има отклонения. Тази логика ще може да се съпоставя и с други държави членки на Европейския съюз“, обясни той. „Ние не се опитваме да плашим никого, но ясно искаме да кажем, че има държава и тя има амбиция да работи по друг начин“, подчерта Гечев.

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Според него, ако всеки е коректен на пазара – няма да има проблем. „Но когато има нелоялни търговски практики и се използва монополно положение, пазарът се изкривява. Затова взехме мерки – предложихме законодателство за промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията“. „По Закона за защита на потребителите се запазват някои практики от Закона за еврото, защото войните около нас балансират пазара. Често при аномалии цените се изкривяват от самите пазарни играчи“, посочи той.

Гечев обясни, че ценообразуването при храните в големите вериги работи нормално в спокойни времена, но по време на криза и след това цените се увеличават. „Когато доставчикът повиши цената с 5%, механизмът на ценообразуване води до това всички компоненти да се увеличат с по 5% – реклама, брошури и т.н. Така 5% стават 30%, а не 5%. И това, натрупано в няколко вълни, доведе до сериозно поскъпване“, смята той.

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По думите му КЗК е тежката артилерия в контрола. „Тя може да налага глоби до 10% от оборота на пазарен субект. Това е много тежка санкция. Но дали ще я прилага зависи от законодателството и доказването на нарушенията“. „Затова променихме Закона за защита на конкуренцията, като добавихме повече конкретика. Въвеждаме понятието „съвместно господстващо положение“, когато не едно, а няколко предприятия заедно държат над 60% пазарен дял. Те може да не се договарят, но влияят на пазара“, обясни Гечев. „КЗК установява това положение. Ако няма пазарни аномалии – нищо не се прави. Но ако има прекомерно високи цени, комисията може да се намеси със санкции и мерки“, посочи той.

По думите на Гечев другото важно нещо са нелоялните търговски практики – 33 вида, които водят до повишаване на цените и изкривяване на пазара. „Надявам се законопроектите да не се използват в пълнота. Те дават наистина правомощия. Не са бухалка, а инструмент, който да въдвори ред отново на пазара“.