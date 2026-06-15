"Пари в хазната няма, триковете са изчерпани": Радев очерта сложна ситуация с бюджета (ВИДЕО)

"Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 2026 г. Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат", каза премиерът Румен Радев пред журналисти във връзка с бюджета на държавата и процедурата по свръхдефицит. По думите му не могат повече да се декапитализират държавните дружества, нито да се вземе данък от банките.

Какъв е планът за бюджета?

"От тук нататък работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемост с редица мерки и ограничаването на разходите.

Работи се денонощно по бюджета

Премиерът изрази надежда до края на този месец да бъде внесен бюджет.

"Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът. Няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме да слезем на 3% изведнъж и то с малко заем или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 млрд. дълг миналата година. Съвети от там не приемаме", подчерта Радев. ОЩЕ: Радев прикри с Украйна, че се мотае с най-важната тема за България: Позиция от лице на ПП