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Предоговарянето на "Боташ": Радев сравни съмненията на Борисов със слуховете за черната пантера (ВИДЕО)

15 юни 2026, 12:14 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Предоговарянето на "Боташ": Радев сравни съмненията на Борисов със слуховете за черната пантера (ВИДЕО)

"Всичко, което казва г-н Борисов е някак си в синхрон със слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така или иначе никой не я видя и никой не я чу", заяви премиерът Румен Радев в Шумен в отговор на съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще станем повече енергийно зависими от Турция в контекста на предоговарянето на договора с "Боташ".

Припомняме, че в края на май правителството на Румен Радев започна опити за предоговаряне на договора с "Боташ". Предоговарянето на сделката с турската енергийна компания е приоритет на новия енергиен министър Ива Петрова.

По-късно стана ясно, че Анкара сама е поискала предоговаряне на договора с "Боташ". Макар и първоначално лидерът на ГЕРБ да поздрави правителството за опитите му за предоговаряне, по-късно изрази съмнение, че това може да доведе до повече загуби. ОЩЕ: Анкара е поискала преговори: Радев обясни интереса на Турция за промени по "Боташ" (ВИДЕО)

Мирът между САЩ и Иран

Радев коментира и мира между САЩ и Иран, като го определи като дългоочаквано споразумение.

"Всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху цялата икономика на Европа и света. ОЩЕ: Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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