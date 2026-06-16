Петър Москов: Управлението дава заявка да се наказва трудът и предприемаческата инициатива

„От „Синя България“ бяхме единствената политическа сила, която каза, че се задава популистка, социалистическа и еднолична власт. Нямаме основание към момента да твърдим обратното. Клановете на бившата комунистическа номенклатура ни казват, че са тук и са същите“. Това коментира за bTV в предаването „Лице в лице“ по bTV д-р Петър Москов, бивш министър на здравеопазването.

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„Управлението дава заявка да се наказва трудът и предприемаческата инициатива - глоби, санкции, нови регулации, наказания. „Прогресивна България“ продължава безотговорността в политиката - нови заеми. Това е погрешно“, допълни той. Според него ГЕРБ, ПП-ДБ и „Синя България“ трябва да бъдат с единна кандидатура на предстоящите президентски избори.

Проблемите в здравеопазването и заплатите на директорите на болници

Бившият министър на здравеопазването е категоричен – „структурата на системата трябва да бъде взривена и променена“. „Да говорим за проблемите в здравеопазването през разказа за заплащането на директори и като мисъл, че това може да реши вашия проблем като пациент и моя проблем като лекар, е като да говорим къде да сложим ароматизатора в неработещ автомобил“.

„Има болници, които нямат задължения. Има лечебни заведения, които са в лошо състояние и отговорност носят техните ръководства. Работа на министерството е да каже какво ще прави с тях. Има и трети вид лечебни заведения, които каквото и да е ръководството, пак ще са на загуба. Работа на държавата е да припомня, че здравната политика е издигната в законов ранг за решения от страна на Министерския съвет, не на министъра. Отговорност носят премиерът и Министерският съвет“, посочи Москов.

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Според него, ако единствено се променят възнагражденията на директори и лекари, проблемите в здравеопазването няма да се решат. „Държавата унищожава гръбначни структури на здравеопазването - големите държавни университетски областни болници. Унищожава ги през финансовата политика и през невъзможността да наложи еднакви изисквания към всички лечебни заведения“, подчерта Петър Москов.

„Имаме 340 болници. От тях са нужни не повече от 100, за да осигуряват непрекъснатост, спешност и поливалентност. Останалите съществуват не заради нашето добруване като пациенти, а заради бизнес план. В София има 100 болници. Получили са 800 милиона евро от клинични пътеки. Ако НЗОК прекрати договорите си с 30 от тях, никой няма да разбере, освен собствениците им“, коментира бившият здравен министър.

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„Политическа воля означава възрастната жена в Разградско да има лекар до себе си. Бебето в Силистренско да има педиатър. А не безумия от рода – седми хеликоптер, а то няма линейка. Няма педиатър на по 100 километра, ние строим детска болница за 3 млрд. Директорът на правителствена болница взимал 40 хил. Не е това въпросът. Въпросът е защо тази болница стои, а не е превърната с указ на министър-председателя от днес в детска многопрофилна болница, за каквато тя се е убила да бъде“, каза още Петър Москов.