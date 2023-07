Революционно: Жена стана треньор на мъжки професионален отбор в Англия

Отборът на Форест Грийн изпадна от Лига 1 през миналия сезон, а през настоящата кампания ще се състезава в Лига 2, която се явява четвъртото ниво на английския футбол. Нейното назначение идва извънредно, тъй като Дънкан Фъргюсън е решил да се оттегли от поста след 6 месеца в клуба.

EFL League 2 side Forest Green Rovers have become the first professional men's team to hire a woman coach after appointing Hannah Dingley as caretaker manager. pic.twitter.com/o8diVp6KhQ