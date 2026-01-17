Салах закопа Египет, тих Роналдо в 5-голов трилър, Байерн обърна хората на Клоп, ПСЖ сдаде върха и нерви в Серия А

Интересна и натоварена събота вечер в световния футбол: отборът на Египет загуби битката с Нигерия за бронзовите медали в Купата на африканските нации след дузпи, като Мохамед Салах и Омар Мармуш се превърнаха в грешници, след като пропуснаха от бялата точка. Кристиано Роналдо пък изигра тих мач, без голове и асистенции, при драматична победа 3:2 за Ал Насър срещу Ал Шабаб в Саудитската лига. Интересно бе и в Германия, Франция и Италия...

Египет загуби от Нигерия в битката за третото място в Купата на Африка

Определено Египет влезе в Купата на Африка с амбициите да стане шампион, но тимът дори не успя да стигне до бронзовите медали. В редовното време "фараоните" завършиха при резултат 0:0 с Нигерия, а при 11-метровите наказателни удари нигерийците се наложиха с 4:2, след като Салах изпусна първата дузпа за Египет, а Мармуш също пропусна при второто изпълнение за отбора.

Без гол за Роналдо, но най-после победа за Ал Насър

Кристиано Роналдо, който преследва историческата граница от 1000 гола в кариерата си, напусна двубоя с Ал Шабаб със смесени чувства - не успя да се отчете с гол, но пък неговият тим постигна важна победа след няколко мача без успех. В срещата паднаха два автогола, един гол отбеляза Кингсли Коман, а Ал Шабаб доигра последните 25 минути с човек по-малко. Ал Насър остава втори в класирането - на четири точки от лидера Ал Хилал, който е с мач по-малко.

Интер и Наполи с пестеливи победи на върха в Серия А

В Италия фаворитите Интер и Наполи не допуснаха изненади и постигнаха минимални победи с 1:0, съответно над отборите на Удинезе и Сасуоло. Във Франция пък отборът на Ланс продължи доброто си представяне и записа победа с 1:0 като домакин на Оксер, с което тимът се върна на върха в класирането в Лига 1 - с една точка пред действащия шампион на Франция и Европа ПСЖ.

Байерн с разгромен обрат и огромна преднина в Бундеслигата

В Германия Байерн Мюнхен сътвори разгромен обрат срещу РБ Лайпциг, в който Юрген Клоп е директор по футболните въпроси. Баварците се наложиха с 5:1 като гост, след като Майкъл Олисе вкара два гола, а по едно попадение отбелязаха Кейн, Павлович и Тах. Байерн е с 11 точки пред втория Борусия Дортмунд, който пък победи Санкт Паули с 3:2.

Интересно бе и във Висшата лига, където Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул и Тотнъм допуснаха издънки.