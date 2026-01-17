Любопитно:

Челси спря Игор Тиаго, Груев и Лийдс биха, а Уест Хям сложи Томас Франк на дузпата (РЕЗУЛТАТИ)

17 януари 2026, 19:06 часа 345 прочитания 0 коментара
Челси спря Игор Тиаго, Груев и Лийдс биха, а Уест Хям сложи Томас Франк на дузпата (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Челси успя да неутрализира голмайстора Игор Тиаго и да победи Брентфорд с 2:0 като домакин в среща от 22-рия кръг на Висшата лига. В шампионатния дебют на Лиъм Росиниър "сините" изпревариха "пчеличките" в класирането и се наредиха шести - на точка от топ 5. В същото време пък Лийдс на Илия Груев се наложи с 1:0 като домакин на Фулъм, а Уест Хям пък постави Томас Франк на дузпата за уволнение, след като победи Тотнъм с 2:1 като гост в дербито на Лондон.

Челси победи Брентфорд и е в играта за зона "Шампионска лига"

След като уволни Енцо Мареска, Челси се върна на победния път във Висшата лига с голове на Жоао Педро и Коул Палмър от дузпа. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго игра цял мач за гостите, но не успя да се разпише. Брентфорд все пак остава в изгодна позиция - седмо място, на само точка зад Челси, като запазва шансове да се бори за топ 5, осигуряващ място в Шампионска лига.

Челси

Тотнъм с нова издънка, а Томас Франк е на изхода

Илия Груев игра 81 минути при победата на Лийдс над Фулъм, дошла след късен гол на Нмека в първата минута на добавеното време. Това е пореден мач за Груев като титуляр за английския тим. Иначе Тотнъм пак разочарова и допусна четвърти пореден мач без победа в шампионата, оставайки на 14-то място, след като тимът отстъпи на 18-тия Уест Хям с 1:2. Съмървил откри през първата част, Ромеро изравни в 63', преди Уилсън да донесе победата на "чуковете" в 93'.

Томас Франк

Резултати във Висшата лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Челси Висша лига Тотнъм Лийдс Уест Хям Брентфорд Илия Груев Игор Тиаго Насименто Родригес Томас Франк
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес