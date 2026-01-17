Челси спря Игор Тиаго, Груев и Лийдс биха, а Уест Хям сложи Томас Франк на дузпата (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Челси успя да неутрализира голмайстора Игор Тиаго и да победи Брентфорд с 2:0 като домакин в среща от 22-рия кръг на Висшата лига. В шампионатния дебют на Лиъм Росиниър "сините" изпревариха "пчеличките" в класирането и се наредиха шести - на точка от топ 5. В същото време пък Лийдс на Илия Груев се наложи с 1:0 като домакин на Фулъм, а Уест Хям пък постави Томас Франк на дузпата за уволнение, след като победи Тотнъм с 2:1 като гост в дербито на Лондон.

Челси победи Брентфорд и е в играта за зона "Шампионска лига"

След като уволни Енцо Мареска, Челси се върна на победния път във Висшата лига с голове на Жоао Педро и Коул Палмър от дузпа. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго игра цял мач за гостите, но не успя да се разпише. Брентфорд все пак остава в изгодна позиция - седмо място, на само точка зад Челси, като запазва шансове да се бори за топ 5, осигуряващ място в Шампионска лига.

Тотнъм с нова издънка, а Томас Франк е на изхода

Илия Груев игра 81 минути при победата на Лийдс над Фулъм, дошла след късен гол на Нмека в първата минута на добавеното време. Това е пореден мач за Груев като титуляр за английския тим. Иначе Тотнъм пак разочарова и допусна четвърти пореден мач без победа в шампионата, оставайки на 14-то място, след като тимът отстъпи на 18-тия Уест Хям с 1:2. Съмървил откри през първата част, Ромеро изравни в 63', преди Уилсън да донесе победата на "чуковете" в 93'.

Резултати във Висшата лига

Манчестър Юнайтед 2:0 Манчестър Сити

Ливърпул 1:1 Бърнли

Лийдс 1:0 Фулъм

Съндърланд 2:1 Кристъл Палас

Тотнъм 1:2 Уест Хям

Челси 2:0 Брентфорд