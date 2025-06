Шаби Алонсо предотврати първия голям трансферен удар по Реал Мадрид

Една от най-обсъжданите теми през последните седмици бе бъдещето на Родриго в Реал Мадрид. Медиите в Испания бяха сигурни, че бразилецът ще напусне "Сантяго Бернабеу", след като е казал на ръководството, че никога повече не иска да играе за отбора и е отказал да участва в последното за сезона Ел класико. 24-годишният талант бил недоволен от второстепенната си роля в състава на Карло Анчелоти, който често предпочиташе Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам пред него.

Редица клубове начело с Арсенал и Челси се наредиха на опашка за бразилското крило. Реал Мадрид беше готов да се раздели с играча за около 80 милиона евро, но той бе категоричен, че няма да преслушва офертите си, преди да разговаря с новия треньор на мадридчани Шаби Алонсо. Срещата с испанския специалист изглежда е убедила Родриго да остане, сочи последната информация на Marca.

Родриго дори се обърна към последователите си в социалните мрежи, за да изрази новооткритата си радост под ръководството на новия наставник. В публикация в X той сподели три снимки от тренировка с надпис "щастлив". Това предизвика медиите в Испания да предположат, че разговорите с Алонсо са били сполучливи и той ще остане да се бори за мястото си в испанската столица поне до следващия сезон.

