Ще играе ли Меси на Мондиал'26? Селекционерът на Аржентина отговори

Суперзвездата на световния футбол Лионел Меси ще навърши 38 години това лято и феновете му се питат колко още време му остава на терена. Почитателите на аржентинецът си задават и още един въпрос: „Ще играе ли той на предстоящото Световно първенство?“. Както е известно, Мондиалът ще се състои през лятото на 2026-та като ще се проведе в три държави – САЩ, Мексико и Канада.

Националният селекционер на Аржентина Лионел Скалони внесе яснота дали неговият адаш ще може да играе за „гаучосите“ на надпреварата, в която те ще трябва да защитават световната си титла. Младият специалист е категоричен, че Меси има огромно желание да участва на Мондиал'26. Скалони коментира и отказването от футбола на друг важен за Аржентина футболист – Анхел ди Мария.

🚨 Lionel Scaloni: "Messi to play in the 2026 World Cup? He has a desire, just like his teammates and the first thing to say is that they are aware that there is still a reasonable amount of time left.”



“We have to take it step by step… There is time, let time pass and see how… pic.twitter.com/kSBXCyoJO5