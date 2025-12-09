Снимката без текст, с която всъщност Мо Салах каза толкова много

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах публиква снимка в социалните мрежи, към която няма текст, но кадърът казва повече от всички възможни думи. Египтянинът се появи в тренировъчната база на "червените", след като не замина с отбора за мача с Интер от Шампионската лига, съобщи АФП. 33-годишният нападател е пристигнал в Къркби, откъдето пусна своя снимка от фитнеса как тренира сам.

Салах тренира сам във фитнеса

От Ливърпул решиха в понеделник да го отстранен от състава в отговор на медийните му изяви след равенството с Лийдс, когато Мо Салах остана резерва за тима на Арне Слот в трети пореден мач. Салах заяви, че ситуацията му е "неприемлива" и обвини ръководството на клуба, че не си изпълнява обещанията.

"Ако един играч прави такива коментари, от мен зависи и от нас да реагираме. И нашата реакция е видима, като той не е с нас", коментира нидерландският треньор Слот. Нито клубът, нито треньорът не уточниха дали санкцията ще се изчерпа с отсъствието в този мач, или ще бъде продължена.

Ливърпул приема Брайтън в събота за първенство. След този мач Салах трябва да пътува за Купата на африканските нации, която ще се състои в Мароко между 22 декември и 18 януари. Мохамед Салах даде да се разбере, че този мач може да е последният му за Ливърпул, където играе от 2017. "Ще бъда на "Анфилд", за да кажа довиждане на феновете. Не знам какво ще се случи след това", каза той.

