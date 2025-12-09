Мениджърът на Ливърпул: Не знам дали някога отново ще включа Салах в състава!

Мениджърът Арне Слот няма представа дали Мохамед Салах е изиграл последния си мач за Ливърпул, след като египтянинът разтресе футболната общност в Англия с коментара си относно случващото се напоследък в клуба. В резултат на това той бе оставен извън групата за мача от Шампионската лига с Интер.

Салах заяви в интервю след равенството 3:3 с Лийдс, че се чувства предаден от Ливърпул. Египтянинът добави, че вече не поддържа лични отношения с мениджъра Слот и че „някой“ иска да изгони футболист, който има 250 гола, две титли от Висшата лига и една от Шампионската лига за осем паметни години.

"Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб"

Запитан дали някога отново ще включи Салах в състава, Слот каза: „Не знам. Не мога да кажа в момента“.

Липсата на реален отговор не спря репортерите и те продължиха да задават въпроси за египтянина в следващите десетина минути. Нидерландецът заяви, че е останал изненадан от думите на Салах, който бе неизползвана резерва при равенството 3:3 срещу Лийдс Юнайтед в събота.

„Да, до някаква степен останах изненадан от това, което чух от него. Мисля, че е ясно какво е мнението ми. Заради това той не е с нас днес. Само Мо може да ви каже дали гнева му е бил насочен към мен. Мога само да гадая“, каза още Слот.

Салах тренира с отбора в понеделник, но не пътува с „червените“ за срещата с Интер от Шампионската лига и мениджърът обясни, че разговорът е бил кратък.

„Той има правото да чувства това, което чувства, но не и да го споделя с медиите. Всъщност, има правото да го споделя, но и ние можем да реагираме. Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб. Ако даден футболист изрази подобно мнение по толкова много теми, тогава аз и клубът сме длъжни да действаме. Виждате резултата от това“, продължи нидерландецът.

Слот изведе Ливърпул до титлата в Англия още в първия си сезон начело на „червените“, но през тази година те са далеч от обичайната си форма. Инцидентът със Салах постави нидерландеца под допълнителен натиск и някои медии на Острова твърдят, че той е изпуснал съблекалнята.

„Не мисля, че съм загубил авторитета си. В този случай съм пряко замесен, но това не премества фокуса ми от ежедневната работа в клуба“, каза още Слот.

ОЩЕ: Легенда на Ливърпул за Салах: Това е позорно, интервютата му са нагласени