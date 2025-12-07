Любопитно:

Трус на "Анфийлд": Салах взриви Ливърпул с изказване! Напуска ли египтянинът?

Голямата звезда на Ливърпул разбуни духовете на "Анфийлд" с много силно интервю след драматичното равенство на мърсисайдци срещу Лийдс. Египтянинът отказа да приеме, че той е проблемът, след като в последните три мача е оставян на резервната скамейка. Според Мо Салах клубът го хвърля под автобуса. Нападателят разкри още, че няма никаква връзка с мениджъра Арне Слот, макар че доскоро са се разбирали добре.

Салах: Хвърлят ме под автобуса

"Не е приемливо за мен. Не знам защо това ми се случва. Не го разбирам. Направил съм толкова много за този клуб. Хвърляме Мо под буса, защото той е проблемът. Не смятам, че съм проблемът. Имах добри отношения с мениджъра. Изведнъж нямаме никаква връзка. Нямам представа защо. Струва ми се, че някой не ме иска в клуба. Ще видим какво ще се случи. На "Анфийлд" ще си кажа довиждане с феновете, за да отида на Купата на африканските нации, защото не знам какво ще стане, докато ме няма. Очевидно е, че някой иска да поема цялата вина", заяви Салах.

"Клубът обеща през лятото, много обещания към мен, а сега съм 3 мача на пейката. Всичко, което мога да кажа е да се спазват обещанията. Децата ми винаги подкрепят Ливърпул, обичам клуба. Винаги ще е така. Казах на родителите ми да дойдат на двубоя с Брайтън на 13 декември. Нямам идея дали ще играя или не, но ще се насладя. Ще съм на стадиона да се сбогувам с привържениците и да отида за Купата на Африка. След това, което съм сторил за клуба, наистина боли. Утре Джейми Карагър ще ме нападне пак и пак, но това е ок. Помня преди време, че Хари Кейн не вкара в 10 мача. Медиите бяха убедени, че Хари ще отбележи. Когато опира до Мо, всички казват: "Той трябва да е на пейката". Съжалявам, Хари", каза още нападателят.

На "Анфийлд" свикаха спешна среща след интервюто, а в медиите се разпространява информация, че съблекалнята е застанала зад Мохамед Салах в конфликта с Арне Слот.

Джем Юмеров
