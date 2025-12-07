Трус на "Анфийлд": Салах взриви Ливърпул с изказване! Напуска ли египтянинът?

Голямата звезда на Ливърпул разбуни духовете на "Анфийлд" с много силно интервю след драматичното равенство на мърсисайдци срещу Лийдс. Египтянинът отказа да приеме, че той е проблемът, след като в последните три мача е оставян на резервната скамейка. Според Мо Салах клубът го хвърля под автобуса. Нападателят разкри още, че няма никаква връзка с мениджъра Арне Слот, макар че доскоро са се разбирали добре.
Салах: Хвърлят ме под автобуса
"Не е приемливо за мен. Не знам защо това ми се случва. Не го разбирам. Направил съм толкова много за този клуб. Хвърляме Мо под буса, защото той е проблемът. Не смятам, че съм проблемът. Имах добри отношения с мениджъра. Изведнъж нямаме никаква връзка. Нямам представа защо. Струва ми се, че някой не ме иска в клуба. Ще видим какво ще се случи. На "Анфийлд" ще си кажа довиждане с феновете, за да отида на Купата на африканските нации, защото не знам какво ще стане, докато ме няма. Очевидно е, че някой иска да поема цялата вина", заяви Салах.
🚨 Mo Salah says the relationship with Arne Slot is broken.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2025
“I had good relations with the manager… and all of a sudden, we don’t have any relationships. I don’t know why”.
“It seems to be me, how I see it, someone does NOT want me at the club”. pic.twitter.com/Lmc1jJgxE4
"Клубът обеща през лятото, много обещания към мен, а сега съм 3 мача на пейката. Всичко, което мога да кажа е да се спазват обещанията. Децата ми винаги подкрепят Ливърпул, обичам клуба. Винаги ще е така. Казах на родителите ми да дойдат на двубоя с Брайтън на 13 декември. Нямам идея дали ще играя или не, но ще се насладя. Ще съм на стадиона да се сбогувам с привържениците и да отида за Купата на Африка. След това, което съм сторил за клуба, наистина боли. Утре Джейми Карагър ще ме нападне пак и пак, но това е ок. Помня преди време, че Хари Кейн не вкара в 10 мача. Медиите бяха убедени, че Хари ще отбележи. Когато опира до Мо, всички казват: "Той трябва да е на пейката". Съжалявам, Хари", каза още нападателят.
На "Анфийлд" свикаха спешна среща след интервюто, а в медиите се разпространява информация, че съблекалнята е застанала зад Мохамед Салах в конфликта с Арне Слот.
🚨 Mo Salah: “After what I have done for the club it really hurts. You can imagine, really”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2025
“I know the club too well, I have been here many years. Tomorrow Jamie Carragher is going to go for me again and again and that’s fine”, told @ViaplayFotboll. pic.twitter.com/pZLuUgpo3G