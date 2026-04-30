Спорна дузпа раздели Нотингам Форест и Астън Вила, Брага и Фрайбург не излъчиха победител в Лига европа

След като видяхме първите 1/2-финални сблъсъци в Шампионска лига дойде време да обърнем внимание и на тези в Лига Европа. Английската двойка между домакините от Нотингам Форест и Астън Вила предложи много битка, като домакините взеха победата с гол от дузпа. В същото време португалският Брага и германският Фрайбург предложиха повече голове и повече драма. Домакините поведоха, допуснаха изравнително попадение, изпуснаха дузпа, но спечелиха в самия край на срещата.

Нотингам Форест победи Астън Вила със спорна дузпа

През първото полувреме Нотингам Форест се възползва от домакинското си предимство. Отборът, воден от Витор Перейра владееше топката през 57% от времето, като отправи 7 удара, но само 1 от тях предизвика намеса на стража на Астън Вила Емилиано Мартинес. "Виланите" също имаха своите положения, но нулите се запазиха на почивката. Това статукво се запази до средата на втората част, когато Нотингам Форест получи дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Главният рефер се нуждаеше от помощта на ВАР, за да отсъди наказателния удар.

В крайна сметка Крис Ууд изпълни безгрешно и изведе домакините напред. До края на серещата инициативата беше в играчите на Астън Вила, но те не успяха да се възползват и срещата приключи при резултат 1:0.

Брага измъкна победата срещу Фрайбург

Първата част на сблъсъка между Брага и Фрайбург беше по-резултатна. Домакините поведоха още в 8-мата минута чрез Демир Еге Тъкназ. Но радостта им не трая дълго, тъй като още 8 минути по-късно гостите изравниха чрез Винченцо Грифо. В добавеното време Брага можеше да си върне аванса, но Родриго Саласар пропусна дузпа. През второто полувреме Брага пое инициативата, като владееше топката през 66% от времето.

Ударите бяха разпределени поравно, но желанието на домакините за победа надделя. Те отново поведоха в резултата в самия край на срещата чрез Мао Бока и си осигуриха 1 гол аванс в общия резултат.

