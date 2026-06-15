Кабинетът "Радев":

Франция - Сенегал: Кога и къде да гледаме първия мач на големия фаворит за Мондиал 2026?

15 юни 2026, 20:00 часа 766 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече е в разгара си, но все още не сме видели как ще се представят някои от най-големите фаворити. Един от най-силните отбори на Мондиала безспорно е този на Франция, като на "петлите" им предстои да изиграят първия си мач във вторник, 16 юни. Първият съперник на възпитаниците на Дидие Дешан е коравият отбор на Сенегал, който с последните си предсатвяния показа, че не е за подценяване.

Франция - Сенегал: Начален час и ТВ

Франция влиза на Мондиал 2026 с един от най-силните състави изобщо. В първата си среща "петлите" се изправят срещу Сенегал. Отборът на "лъвовете на Теранга" изобщо не е за подценяване, тъй като на терена спечели Купата на африканските нации, преди титлата да му бъде отнета по служебен път. А последната среща на световно първенство между двата отбора е от груповата фаза на Мондиал 2002 и завършва при резултат 1:0, именно в полза на Сенегал.

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Франция отбор

В колко часа започва срещата между Франция и Сенегал?

Срещата между Франция и Сенегал е от Група I, където другите два отбора са тези на Норвегия и Ирак. Срещата между "петлите" и "лъвовете на Теранга" е насрочена за 22:00 ч. бългасрко време.

Кои телевизии ще предават мача между Франция и Сенегал?

Мачът между Франция и Сенегал ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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