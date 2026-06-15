Програма на всички мачове на Световното във вторник – 16.06.2026

Ден №6 на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, ще предложи на феновете поредна порция любопитни мачове. Безспорно най-интересният е двубоят между Франция и Сенегал. „Петлите“ са един от основните фаворити за титлата на Мондиал'26, докато африканците са пределно мотивирани да спрат именития си съперник и по този начин да хвърлят една от големите бомби на турнира.

Ден №6 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Двубоят между Франция и Сенегал обаче е последен в програма на Световното първенство по футбол за 16.06.2026 година. Първата среща, която феновете ще могат да гледа е между Саудитска Арабия и Уругвай. След това пък предстои сблъсъкът между Иран и Нова Зеландия.

В колко часа започват мачовете от ден 6 на Мондиал'26?

Програмата на ден №6 на Мондиал 2026 ще бъде открита от мача между Саудитска Арабия и Уругвай, който започва в 01:00 часа българско време. В 04:00 часа пък стартира срещата между Иран и Нова Зеландия. Двубоят между Франция и Сенегал закрива програмата, като началният му час е 22:00 българско време.

Кои телевизии ще предават мачовете от ден 6 на Световното първенство?

Всички мачове от ден №6 на Световното първенство по футбол ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават двубоите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате срещите, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната рубрика на Actualno.com.

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