12 април 2026, 18:11 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кошмарът започва да става реалност! Тотнъм е в зоната на изпадащите във Висшата лига!

Сезон 2025/26 става все по-трагичен за Тотнъм! "Шпорите" отстъпиха с 0:1 при визитата си на Съндърланд в двубой от 32-рия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в срещата реализира Норди Мукиеле с помощта на рикошет в 61-вата минута. Така "черните котки" събраха 46 точки на десетото място. Лондончани заемат 18-ата позиция с 30 пункта - 2 зад Уест Хям. Мачът бе дебют за новия мениджър на Тотнъм Роберто Де Дзерби.

Палас победи Нюкасъл, Вила с хикс

Междувременно Кристъл Палас надделя драматично с 2:1 над Нюкасъл. На "Селхърст Парк" появилият се от скамейката Жан-Филип Матета блесна с две попадения за "орлите". В края на първата част Уилям Оусла изведе "свраките" напред в резултата.  В 70-ата минута Лерма уцели греда, а десет по-късно Матета изравни. В добавеното време резервата осъществи пълния обрат с попадение от дузпа. Нюкасъл е на 13-о място с 43 точки - колкото има и Палас.

Нотингам Форест и Астън Вила пък не се победиха. "Виненочервените" излязоха напред в резултата в средата на първата част, когато Мурило си отбеляза автогол след центриране на Морган Роджърс. До почивката Уилямс се възползва от пас на Калъм Хъдсън-Одой за 1:1. Вила събра 55 точки - колкото има и третият Манчестър Юнайтед. Форест е 16-и с 33.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Нюкасъл Астън Вила Висша лига Тотнъм Нотингам Форест Съндърланд Кристъл Палас
