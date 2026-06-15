Радар за икономика: Най-важните новини на 15 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 юни 2026 г.

Нулева инфлация в България отчете НСИ

През май 2026 г. месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е нулева. Това съобщиха от Националният статистически институт (НСИ). Годишната инфлация пък е 6,9 на сто. Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 г. се очакваше месечната инфлация у нас да бъде 0,2 на сто, а годишната инфлация - 7 на сто.

Още: Нулева инфлация в България отчете НСИ

КРИБ поиска държавните служители сами да плащат осигуровките си

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призова всички парламентарно представени партии да се обединят и подкрепят внесените няколко законодателни предложения, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. Това се иска в отворено писмо, изпратено до министър-председателя на Република България Румен Радев и до председателите на парламентарни групи в 52-ро Народно събрание. Писмото е подписано от Кирил Домусчиев, председател на Управителния съвет на КРИБ.

Още: КРИБ поиска държавните служители сами да плащат осигуровките си

Цените на храните: Какво и как става зад кулисите - разкрития от браншовици и държавата

Предали сме конкретна информация на съответните органи – говорим за домати в случая. Има постоянен натиск от търговските вериги върху земеделските производители за по-ниски цени. Това заяви Цветан Цеков, председател на УС на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", който добави: "Сигурно ще бъде така", след напомняне, че търговските вериги щели да бъдат по-строго контролирани от държавата. Цените на храните: Какво и как става зад кулисите - разкрития от браншовици и държавата

Рязък обрат с цената на петрола, невиждана е от месеци

Цената на петрола се понижи до най-ниски нива от март в днешната сутрешна сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-министърът на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. САЩ и Иран ще подпишат меморандум за разбирателство в Швейцария в петък, заяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, чиято страна е посредник. Рязък обрат с цената на петрола, невиждана е от месеци

Нова посока за еврото в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския рязко се вдигна и премина границата от 1,16 към американската валута тази сутрин. Такъв курс единната валута не е имала от началото на месеца. Като цяло в последните седмици еврото се задържа на по-ниски стойности, но изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток очевидно дадоха възможност на европейската валута да се върне към познатите стойности.

Нова посока за еврото в началото на седмицата