Съставът на Испания за Евро 2024: Барселона с повече представители от Реал Мадрид

В тима на "Ла Фурия" впечатление прави, че каталунският гранд Барселона има повече футболисти от носителя на Шампионска лига Реал Мадрид. Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямал и Феран Торес от "лос кулес" ще защитават цветовете на родината си, докато от "белия балет" това ще сторят защитниците Даниел Карвахал, Начо, както и таранът Хоселу.

OFFICIAL: Spain have confirmed their final 26-man squad for Euro 2024. 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/8qxBtSzGj1