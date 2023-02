В битката на гигантите: Феноменален Юнайтед нокаутира Барселона (ВИДЕО)

Двубоят на "Олд Трафорд" започна динамично. Двата отбора си размениха по една опасна атака, а с пропуски се отчетоха Бруно Фернандеш и Рафиня. В 16-ата минута каталунците получиха дузпа за нарушение срещу Балде, която Левандовски реализира с доза късмет. До края на първите 45 минути темпото спадна и нямаше нови опасни положения, докато не се стигна до самия край на полувремето. Давид де Хеа за пореден път демонстрира неубедителната си игра с крака и прати топката на пътя на Сержи Роберто. 31-годишният испанец обаче не успя да се възползва и така резултатът се запази.

⏸️ Behind at the midway point of the second leg. #MUFC || #UEL