14 януари 2026, 23:39 часа 227 прочитания 0 коментара
Вирус повали Десподов и още 4-ма, но 18-годишен поведе ПАОК към успех в гръцко дерби

Българският национал Кирил Десподов отпадна в последния момент от групата на ПАОК за дербито на четвъртфиналите за Купата на Гърция срещу Олимпиакос, което се проведе на стадион „Караискакис“. Коварен вирус повали капитана на "лъвовете" и още четирима негови съотборници. Това даде шанс за дебют на 18-годишния нападател Антонис Миту, който стартира сред титулярите. Именно той и Магомед Оздоев донесоха успеха на "черно-белите". 

ПАОК победи Олимпиакос

Петкратният футболист номер 1 на България Десподов, Костас Тимианис, Хуан Састре и Мади Камара са вдигнали висока температура още вечерта преди мача. В деня на срещата и младият вратар Димитрис Монастирлис също е развил треска. Това създаде трудности на старши треньора Разван Луческу, но другите му възпитаници не му изневериха.

Младият Анестис Мит изведе гостите от Солун напред в резултата още в 7-ата минута, възползвайки се от пас на Андрия Живкович. Осем минути по-късно сърбинът асистира и на Магомед Оздоев, който с красив удар с едно докосване удвои предината на ПАОК. До края на мача атаките на Олимпиакос не бяха материализирани. На полуфиналите ПАОК ще срещне победителя измежду Панатинайкос и градския съперник Арис (Солун).

Джем Юмеров
