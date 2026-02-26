Защитник на Лудогорец след отпадането: „Много сме тъжни“

Днес, на 26 февруари, се изигра мачът реванш от плейофния кръг на Лига Европа между Лудогорец и Ференцварош. „Орлите“ загубиха като гост от унгарския тим с 0:2 и при общ резултат 2:3 отпаднаха от турнира. Централният защитник на разградчани Оливие Вердон даде интервю след мача, в което сподели, че всички в отбора са тъжни, но трябва да се фокусират върху първенството. Бранителят заключи, че най-важното е отборът да си вземе поука и да продължи напред.

Оливие Вердон: „Играхме срещу добър отбор“

Ето какво каза Вердон: „Днес се опитахме. Имахме своите възможности. Много сме тъжни, защото искахме да продължим напред в турнира. Играхме срещу добър отбор. Ние също се подобряваме, но футболът е за детайлите. Трябва да си вземем уроците и сега да се фокусираме върху първенството. Понякога имаш добри моменти, а понякога трудни. Важно е да сме силни.

Лудогорец остава да се бори на два фронта

Ще направим всичко, за да спечелим титлата. Трябва да спечелим всеки мач до края на сезона“. След отпадането си от Лига Европа, Лудогорец ще се бори на още два фронта. „Орлите“ са на полуфинал за Купата на България, където ще срещнат ЦСКА. В Първа лига разградчани са основният преследвач на лидера Левски. Те имат актив от 43 точки, което е с 10 по-малко от тези на „сините“.

