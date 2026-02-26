Спорт:

Радар за икономика: Най-важните новини на 26 февруари 2026 г.

26 февруари 2026, 23:00 часа 202 прочитания 0 коментара
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 26 февруари 2026 г.

Еврото и цените на имотите: Какво се случи?

Как въвеждането на еврото се отрази върху цените на имотите? Преди влизането на България в еврозоната имаше най-различни прогнози, често в противоположни посоки. Затова Actualno.com реши да потърси къде е истината, като провери как се движат цените в най-големия имотен пазар у нас - столицата и ги сравни с равнищата им от края на ноември миналата година, когато направихме подобно проучване.

Лихвите по кредити след еврото: Актуални данни на БНБ

В тази връзка средният лихвен процент по кредитите за потребление се повишава с 0,01 процентни пункта до 9,05 процента през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. Това показват данните от месечната лихвена статистика на Българската народна банка (БНБ). При жилищните кредити средният лихвен процент се понижава с 0,01 процентни пункта до 2,46 процента.

Още: Лихвите по кредити след еврото: Актуални данни на БНБ

Депутатите с важно решение за мултифондовете за вторите пенсии

Народното събрание отложи гласуването на второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат въвеждането на мултифондове в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. Предложението за отлагане беше направено от Деница Сачева (ГЕРБ), след като текстовете вече бяха представени и обсъдени в пленарната зала. То беше прието със 129 гласа "за", 28 "против" и шестима "въздържал се". Депутатите с важно решение за мултифондовете за вторите пенсии

Заради високите сметки за ток: КЗП проверява трите ЕРП-та

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с високите сметки за електроенергия през м. януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали в Комисията от началото на годината.

Още: Заради високите сметки за ток: КЗП проверява трите ЕРП-та

Политическата несигурност спъва българската икономика: Анализ

През 2025 г. потреблението остана стабилно, но се очаква да отслабне на фона на по-високите цени след изтичането на антиинфлационните мерки, докато политическата несигурност и коалиционните преговори могат да забавят необходимите реформи за отключване на средства от ЕС. Това се посочва в анализ на кредитния застраховател Кофас за българската икономика.

Политическата несигурност спъва българската икономика: Анализ

