Хьогмо разкри причините за отпадането на Лудогорец

Днес, на 26 февруари, се изигра мачът реванш от плейофния кръг на Лига Европа между Лудогорец и Ференцварош. „Орлите“ загубиха като гост от унгарския тим с 0:2 и при общ резултат 2:3 отпаднаха от турнира. Треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо разкри какви са причините българският шампион да отпадне още в първия етап на елиминационната фаза във втория по сила европейски клубен турнир.

Хьогмо: „Имаме нужда от подкрепа“

Ето какво каза Хьогмо: „Поздравления към Ференцварош за победата. Пожелавам им успех. Имат добър отбор с добри играчи. Играхме шест мача с Лудогорец в Европа и съм щастлив с начина, по който се показваме на това ниво – че е възможно да се справим. Бихме Селта, Ница, Ференцварош вкъщи. Бяха трудни мачове и се надявам нашите фенове да са имали добри моменти и да видят, че в бъдеще е възможно да се състезаваме. Имаме нужда от подкрепа. Ние и играчите сме супер мотивирани да се върнем в родното първенство и да продължим борбата.

„Това, което взимаме с нас, е добрият опит, много мотивация“

Имахме трудности с нападателите на Ференцварош в началото, позволихме им да вкарат два гола. Но създавахме шансове още първото полувреме. През второто доминирахме, имахме шанс да получим дузпа и последният шанс на Бърни. Много бих искал да реализира. Това, което взимаме с нас, е добрият опит, много мотивация. Поздравявам играчите за добрата работа. Имахме проблеми с дуелите един на един срещу техните нападатели. Оставихме им пространство пред вратата. Имаха ясни ситуации да вкарат. Ерик Маркус работи добре на крилото, но не помагаше достатъчно в защита и трябваше Дуарте да покрива зоната. Той трябваше да бъде там и да спре ударите.

„Трябва да подобрим нашия интензитет“

Тези два отбора се познават много добре. Ференцварош успя и явно е по-добър от нас. Те влязоха като фаворит. Разочаровани сме, че не стигнахме поне до продължения, но ще ни останат много продължителни емоции. Когато играеш такъв тип мачове, го правиш с високо темпо. Казвам го от ден едно, че трябва да подобрим нашия интензитет. Това ще бъде ключово – интензитетът в защита и този с топка. Това трябва да вземем с нас от мачовете в Европа. Феновете ще видят, че ще бъдем топ мотивирани и ще се борим за всяка точка още от понеделник. Всички днес се справиха много добре - тези, които започнаха, и тези, които влязоха. Страдахме с техните нападатели в началото, но това е част от играта. После се справяхме все по-добре. доминирахме в голяма част“.

