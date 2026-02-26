Още един световен шампион сменя Европа със САЩ

В последните години все по-често започнахме да виждаме футболисти, прехвърлили 30-годишна възраст, да напускат големите европейски първенства в посока МЛС в САЩ или Саудитската професионална лига в Саудитска Арабия. Сега поредното голямо име е на косъм от това да подпише с отбор от Съединените американски щати. Става въпрос за световният шампион от 2018 г. с Франция Антоан Гризман. В момента той играе за Атлетико Мадрид.

Антоан Гризман е все по-близо до МЛС

Гризман е на прага на раздяла с „дюшекчиите“, за да осъществи дългогодишната си мечта да играе в американската Мейджър лийг сокър. Той се приближава до трансфер в Орландо Сити, като се очаква сделката да бъде финализирана преди края на текущия прозорец за регистрация в МЛС, твърди радио Cadena SER. Въпреки че е ключова фигура в състава, воден от старши треньора Диего Симеоне, 34-годишният футболист изглежда е готов да се насочи към САЩ.

Гризман може да играе още 3 мача за Атлетико Мадрид

Преговорите са се ускорили значително през последните дни, като се очаква французинът да участва в още три мача за Атлетико Мадрид. Антоан Гризман се присъедини към „дюшекчиите“ от Реал Сосиедад през лятото на 2014 г. срещу 54 милиона евро. През 2019 г. напусна в посока Барселона, но 2 години по-късно се завърна. Французинът е изиграл 481 мача за мадридчани, в които е вкарал 210 гола и е дал 95 асистенции.

