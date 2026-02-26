Любопитно:

Още един световен шампион сменя Европа със САЩ

26 февруари 2026, 20:00 часа 181 прочитания 0 коментара
Още един световен шампион сменя Европа със САЩ

В последните години все по-често започнахме да виждаме футболисти, прехвърлили 30-годишна възраст, да напускат големите европейски първенства в посока МЛС в САЩ или Саудитската професионална лига в Саудитска Арабия. Сега поредното голямо име е на косъм от това да подпише с отбор от Съединените американски щати. Става въпрос за световният шампион от 2018 г. с Франция Антоан Гризман. В момента той играе за Атлетико Мадрид.

Антоан Гризман е все по-близо до МЛС

Гризман е на прага на раздяла с „дюшекчиите“, за да осъществи дългогодишната си мечта да играе в американската Мейджър лийг сокър. Той се приближава до трансфер в Орландо Сити, като се очаква сделката да бъде финализирана преди края на текущия прозорец за регистрация в МЛС, твърди радио Cadena SER. Въпреки че е ключова фигура в състава, воден от старши треньора Диего Симеоне, 34-годишният футболист изглежда е готов да се насочи към САЩ.

Още: "Аутсайдерът", който победи Ман Сити, Интер и Атлетико Мадрид в Шампионска лига

Антоан Гризман

Гризман може да играе още 3 мача за Атлетико Мадрид

Преговорите са се ускорили значително през последните дни, като се очаква французинът да участва в още три мача за Атлетико Мадрид. Антоан Гризман се присъедини към „дюшекчиите“ от Реал Сосиедад през лятото на 2014 г. срещу 54 милиона евро. През 2019 г. напусна в посока Барселона, но 2 години по-късно се завърна. Французинът е изиграл 481 мача за мадридчани, в които е вкарал 210 гола и е дал 95 асистенции.

Още: В Испания: Диего Симеоне се договори с друг европейски гранд след 15 години в Атлетико Мадрид

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Атлетико Мадрид Антоан Гризман МЛС Орландо Сити
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес