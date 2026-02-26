"Аутсайдерът", който победи Ман Сити, Интер и Атлетико Мадрид в Шампионска лига

От малък град в северна Норвегия, далеч от традиционните центрове на европейския футбол, отборът на Бодьо/Глимт се превърна в континентален феномен. Сезон след като стана първият норвежки тим, достигнал 1/2-финалите на евротурнир, след впечатляващото си представяне в Лига Европа миналия сезон, отборът на треньора Шетил Кнутсен продължи своята приказка, като се класира за 1/8-финалите на Шампионска лига, и то като дебютант в турнира. Пътят на "мълниите" обаче никак не беше лесен - за да достигнат до този етап те трябваше да победят Манчестър Сити и Атлетико Мадрид, завършиха наравно с Тотнъм и Борусия Дортмунд, а накрая изхвърлиха миналогодишния финалист Интер в плейофите.

9-годишната приказка на Бодьо/Глимт: От втора дивизия на Норвегия до 1/8-финалите на Шампионска лига

Интересното е, че преди около месец никой не подозираше, че Бодьо може дори да стигне плейофите. Първото участие на тима в Шампионската лига не се развиваше по план след първите шест мача. Преди да посрещнат Манчестър Сити през януари, норвежкият отбор нямаше нито една победа и надеждите им да се класират висяха на косъм. Но завръщането на Ерлинг Холанд в Норвегия беше засенчено от доминиращото представяне на Бодьо/Глимт, който записа най-изненадващата победа в историята си - с 3:1. Две седмици по-късно отборът гостува на Атлетико Мадрид на Диего Симеоне и обърна резултата, за да спечели с 2:1 и да се класира за плейофите. Жребият не бе благосклонен към дебютанта и отреди труден съперник - лидера в Серия А и миналогодишен финалист Интер. Изненадващо, тяхната история не свърши тук.

Как "мълниите" покориха "Сан Сиро"

Бодьо/Глимт взе аванс от два гола след впечатляваща победа с 3:1 в Норвегия миналата седмица. След това, във вторник вечерта, "мълниите" издържаха на продължителна преса, преди Йенс Петер Хауге да накаже грешката на Мануел Аканджи и да заглуши Милано. Гостуващият тим започна да играе с увереност и Хакон Евжен удвои преднината, оставяйки Интер с трудна задача, въпреки че Алесандро Бастони отбеляза един гол. Така с общ резултат от 5:2 норвежкият тим продължи приказката си на европейската сцена. В следващия етап Бодьо ще се изправи срещу Манчестър Сити или Спортинг Лисабон.

Хората зад успехите на Бодьо/Глимт

Успехът на отбора обаче никак не е случаен. Той е резултат на много труд и отдаденост. Само преди 9 години тимът играеше във втората дивизия на Норвегия, а днес може да се нарече четирикратен шампион на страната си. Една от основните фигури за този триумф е треньорът Шетил Кнутсен. През годините норвежецът бе желан от някои топ отбори, но той отказа офертите им, за да пренапише историята на любимия си клуб. В дебютния си сезон начело той превърна Бодьо от отбор, борещ се за оцеляване, в шампион и рекордьор по голове, точки и победи! Зад трансформацията на клуба стоят още две важни фигури, които са изградили рядка култура в съвременния футбол. Единият от тях е бившият пилот на изтребител с мисии в Афганистан и Линия Бьорн Мансверк.

"Varres mate"

Дошъл в Бодьо/Глимт без никакви познания за футбола, той донесе методите за психическа подготовка от авиацията: медитация, емоционален контрол и абсолютна концентрация в ситуации на напрежение. Работата му напълно промени манталитета на отбора. Колективната медитация преди тренировка стана рутина. Фокусът се измести от обсебването от резултата към отдадеността на процеса. Грешките не се крият, а се анализират като част от растежа. Този подход създаде отбор, който не се разклаща от неблагоприятни обстоятелства, а реагира със спокойствие и увереност. Не на последно място идва и ролята на спортния директор Фроде Томасен. Именно той бе човекът, който подкрепи Кнутсен, когато резултатите не бяха задоволителни, и формулира философията "Varres mate" - нашият начин. Стратегията беше ясна - инвестиции в академията и местните играчи, с цел около 40% от състава да бъде от местния район. Днес значителна част от отбора се състои от възпитаници на академията, а клубът оперира предимно на скандинавския пазар, за да поддържа културна съвместимост.

За разлика от много малки клубове, които оцеляват благодарение на продажбите, Бодьо/Глимт реши да постави футбола пред парите. Приходите от европейските турнири се използват за изграждане на устойчивост и конкурентоспособност, а не за разформироване на отбора всяко лято. Така, в град с около 50 000 жители, далеч от големите светлини, Бодьо/Глимт е изградил среда, в която всичко се върти около тренировки, почивка и отдаденост. Лоялността, споделената култура и доверието в хората са се превърнали в основата на успеха. Историята на този клуб доказва, че в съвременния футбол идентичността и дългосрочната последователност могат да надделеят над всеки бюджет.

