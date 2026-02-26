Жалко: Лудогорец допусна обрат и отпадна от Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

България остана без представители в европейските клубни турнири. Лудогорец отпадна от Лига Европа на плейофния кръг от Ференцварош, след като допусна обрат в общия резултат в гостуването си на унгарския шампион. "Орлите" победиха с 2:1 в първия мач, но загубиха втория с 0:2 и така с общ резултат 1:3 отпадат от втория по сила турнир под егидата на УЕФА.

Лудогорец допусна 2 гола за 30 минути

Още през първото полувреме Ференцварош започна силно, точно както треньорът на унгарския тим Роби Кийн се закани. Лудогорец не издържа на натиска и допусна първия гол в 14-тата минута. "Орлите" не играха никак слабо, но стабилността на домакините им попречи да изравнят в резултата. В 30-тата минута Ференцварош удвои аванса си с гол от дъгата на наказателното поле. Лудогорец също имаше възможности да отбележи, но ударите на футболистите на българския шампион минаваха на метри от вратата на съперника. Така унгарският тим направи обрат в общия резултат още през първата част.

Ференцварош затвори мача през втрото полувреме

За жалост на Лудогорец второто полувреме запази тенденцията. Ференцварош може да нямаше превъзходство по отношение на притежание на топката, но определено контролираше събитията на терена. Унгарският шампион умело затвори мача и не позволи още много положения пред вратата си. В края на редовните 90 минути Квадво Дуа падна в наказателното поле, но дузпа не бе отсъдена заради негова засада. В добавеното време от 7 минути не се случи нищо, което да промени резултата и така Лудогорец отпадна от Лига Европа.

Резултати от ранните мачове в Лига Европа - 26.02.2026 г.

Цървена 0:1 Звезда Лил (ще се играят продължения)

Виктория Пилзен 1:1 Панатинайкос (ще се играят продължения)

Щутгарт 0:1 Селтик

