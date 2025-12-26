5 основни съвета за внасяне на растения вътре през зимата

Много популярни стайни растения произхождат от тропическите региони на света, така че те виреят добре, когато ги изнесете навън през лятото, където могат да поемат допълнителна влажност и топлина. Но точно както е най-добре да ги изнасяте навън постепенно през пролетта, за да избегнете проблеми като слънчево изгаряне , важно е също така да полагате допълнителни грижи за растенията си, преди да ги върнете към живот на закрито. Докато някои видове растения могат да се справят по-добре с големи промени в светлината и температурата, други могат да предизвикат ботанически еквивалент на гневна истерия, като увяхнат и окапят листата си . Ето как да внесете стайните си растения вътре, след като температурите започнат да падат.

1. Следете температурата

Въпреки че лятната ви ваканция определено има край, преместването на стайни растения на закрито не е толкова лесно. Съсредоточете се върху нощните температура. Излагането на по-ниски температури може да увреди нежните нови листа и върховете на стъблата.

2. Отървете се от вредителите

Външното пространство предлага влажност и топлина, но също така внася вредители като листни въшки, щитовидна жълъдка и паякообразни акари . Огледайте старателно стайните си растения, преди да ги внесете вътре. Обърнете листата, за да проверите долната им страна , и разгледайте внимателно стъблата. Използвайте инсектициден сапун, за да премахнете всички открити вредители. Ако не забележите никакви насекоми, все пак измийте растенията си със силна струя вода от маркуча, за да сте сигурни.

3. Дайте време на стайните растения да се аклиматизират

След като се справите с вредителите, постепенно аклиматизирайте растенията си към по-слаба светлина, като ги поставите на сенчесто място за няколко седмици, преди да ги внесете вътре. Проверете отново за вредители и третирайте, ако е необходимо. Ако растенията ви са обрасли , подрежете ги и отстранете мъртвите листа, за да намалите бъркотията вътре.

4. Намалете водата и торовете

Мислете за зимата като за период на почивка за вашите растения след продуктивно лято. Повечето тропически стайни растения забавят растежа си през това време, така че намалете поливането и спрете торенето до пролетта. Просто се уверете, че растенията ви имат достатъчно вода, за да не изсъхнат напълно.

5. Осигурете светлина и влажност

Вашите стайни растения все още се нуждаят от ярка, индиректна светлина , дори докато почиват. При по-кратки зимни дни, помислете за добавяне на лампи за отглеждане. Домовете с отопление често са сухи, така че вашите растения ще се възползват от допълнителна влажност. Използвайте овлажнител или пръскайте растенията си ежедневно, особено ако видите кафяви и хрупкави връхчета на листата.

Много многогодишни растения, храсти и лози могат да преживеят зимата на закрито и да процъфтяват отново на открито през пролетта. За предпочитане е да ги държите на хладни места с температура от 15°C до 20°C през деня, като нощните температури са с 10 градуса по-ниски. Те обаче ще понасят и по-топли вътрешни условия. Когато ги премествате вътре, подрежете леко, за да контролирате размера им и да насърчите нов растеж, адаптиран към живота на закрито. Повторете това през пролетта, за да им помогнете да се преместят отново на открито. Тези съвети за презимуване се отнасят за следните популярни растения.