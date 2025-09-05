Черешата в градината ще ви благодари: Засадете тези цветя до нея и ще забравите за вредителите

Обсипаната с цветове, а по-късно и с плодове череша е истинската наслада за окото на градинаря. Но малцина знаят, че здравето на дървото зависи не само от грижите, но и от съседите, намиращи се в непосредствена близост до него. Някои растения са способни да предпазят черешата от гъбички и вредители. Те отделят вещества, които укрепват имунитета на дървото.

Цветята, които трябва да засадите до черешата

Билкари и агрономи препоръчват засаждането на невен и турта до череши.те Тези цветя имат антисептични свойства и отблъскват насекоми.

Най-доброто време от годината за засаждане на череша

Невенът намалява риска от монилиоза, едно от най-често срещаните заболявания по костилковите плодове. Корените му отделят вещества, които потискат патогенните гъби. Невенчетата предпазват от нематоди и други почвени вредители. Миризмата им не се харесва на листните въшки и ябълковите молци, които често нападат черешовите дървета.

Освен това, тези цветя подобряват структурата на почвата. След като умрат, в почвата попадат органични съединения, полезни за кореновата система. Засаждането на тези цветя не изисква специални условия. Те растат добре на слънчеви места и не се конкурират с дървото за хранителни вещества.

Ако ги засаждате ежегодно, можете значително да намалите употребата на химикали. Невенът и туртата могат да се използват и за домашни цели. Използват се за приготвяне на настойки и отвари за кожата и храносмилането.

Градинарите с опит отбелязват, че черешовите дървета, заобиколени от тези цветя, дават по-стабилна реколта. Плодовете стават по-големи и по-рядко се засягат от петна. Този метод не изисква разходи и дава видим резултат.

Цветята, засадени до черешовото дърво, не са просто декорация, а част от естествена защита, която е лесна за организиране.

Колко често трябва да поливате черешата през юли и август

През есента е важно да се извършва превантивно третиране на черешите. За пръскане може да използвате следните разтвори:

3% бордолезова смес;

5% разтвор на урея (карбамид);

специални фунгициди (прилагат се съгласно инструкциите, обозначени на опаковката от производителя).

Това третиране унищожава спорите на кокомикоза, монилиоза и други гъбички, които зимуват по кората и листата.

Черешата е сравнително устойчива култура, но младите дървета и някои сортове се нуждаят от защита от студовете. Какво трябва да направите:

мулчиране на почвата около ствола на дървото със слой от 5–7 см;

завържете ствола със смърчови клони или специален материал, за да го предпазите от гризачи;

Ако е необходимо, инсталирайте защитна мрежа. Слой мулч под дървото задържа влагата, подобрява структурата на почвата и предпазва корените от замръзване.

