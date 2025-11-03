Лавров изпада в немилост: Путин побеснял от нахалството му, провалило срещата с Тръмп

Кремъл търси виновник за провала на планираните преговори между руския диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща и се е спрял на Министерството на външните работи. Според руски източници отговорността е прехвърлена на неговия ръководител Сергей Лавров. Писмото на ведомството му към САЩ, което е представлявало бележка (неофициален документ) и е трябвало да подчертае позицията на Москва спрямо мира в Украйна, е разгневило Тръмп. То е било изпълнено с нереалистични изисквания, дори направо ултиматуми.

Какво е поискала Русия?

За документа вече писаха Reuters и Financial Times, позовавайки се на свои източници. Според Reuters в частното комюнике са се повтаряли предишните позиции на Кремъл - Русия да поеме контрола над целия регион на Донбас - Донецка и Луганска област на Украйна, незаконно присъединени към Руската федерация под имената Донецка и Луганска народна република, без диктаторът Владимир Путин да има пълен контрол над тях. На практика това е в противовес с виждането на Тръмп, че фронтовите линии трябва да бъдат замразени на сегашните позиции, и с позицията на украинския президент Володимир Зеленски.

Русия също така е повторила в частен план предишната си позиция, че в рамките на каквото и да е мирно споразумение в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО: Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна.

Източници на Financial Times посочиха, че в документа са били изложени три условия на Москва - териториални отстъпки, които Украйна трябва да направи, рязко намаляване на въоръжените сили на страната и гаранции, че тя никога няма да се присъедини към НАТО: Трите руски условия за Украйна, които накарали Тръмп да отмени срещата с Путин в Будапеща.

В крайна сметка тези максималистични искания са накарали държавния секретар Марко Рубио да лобира за отмяна на готвената среща Тръмп-Путин в Будапеща. Решението е било взето след негов напрегнат разговор със Сергей Лавров. Тръмп след това посочваше, че не отписва бъдеща среща с руския диктатор, но не и ако е "безсмислена".

Лавров става изкупителна жертва

Сега Сергей Лавров се е превърнал в основната изкупителен жертва. Ироничното е, че той се е опитал да впечатли Путин, като е заел твърда позиция спрямо американския държавен секретар, но е прекалил. Руският външен министър е бил неподготвен, отказал е да обсъжда компромис и е повторил наративите на Кремъл по отношение на Украйна - без никакви реални отстъпки, за да има мир.

Вашингтон показа, че е приел тона като конфронтация. Администрацията на Тръмп даде ясно да се разбере, че няма да преговаря под заплахи.

Сега, чрез изтичане на информация към руското издание „Коммерсант“, външното министерство в Москва се опитва да отклони вината, твърдейки, че Лавров само е следвал предварителни споразумения, постигнати в Аляска. Там, в град Анкъридж, Путин и Тръмп се срещнаха на 15 август, но не постигнаха напредък към прекратяване на огъня.

Източници посочват, че Путин е бил бесен и че Лавров е избегнал на косъм да бъде обвинен в саботаж за проваляне на ключова среща на върха. Тогава пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев е отлетял за Вашингтон, за да успокои напрежението. Той е главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции и посещението му в САЩ се разглеждаше по-скоро в контекста на американските санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт": Унижение в ефир за пратеника на Путин в САЩ: Американският финансов министър го постави на място (ОБЗОР - ВИДЕО).

Позицията на Лавров сега е видимо отслабена. Подобно на бившия военен министър Сергей Шойгу преди него, той се превръща от влиятелен играч в изкупителна жертва. А руски източници казват, че статията на Financial Times за максималистичните руски искания към САЩ е сипала още сол в раната му - "там, където боли най-много".

