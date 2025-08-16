Как да засадите черешово дърво от костилка

Ако обичате череши, помислете за запазване на костилката за засаждане. Докато много градинари избират да купуват млади дръвчета от разсадници, отглеждането на черешово дърво от семката му може да бъде възнаграждаващо преживяване. Черешовите дървета се отличават с красиви цветове през пролетта и дават вкусни плодове в края на пролетта и началото на лятото.

Кога и как да торите черешови дървета за богата реколта

Въпреки че е възможно да отгледате черешово дърво от семка, процесът изисква търпение и дървото, което култивирате, няма да бъде копие на оригинала. Въоръжаването с ценни знания за това как да отглеждате черешово дърво от костилка може значително да увеличи шансовете ви за успех. От избора на най-добрите семена до научаването кога и как да пресадите дървото си на открито, ще намерите експертни насоки, които ще направят преживяването приятно и ползотворно.

Как да отглеждаме черешово дърво от костилка

Още: Тънкости при лятната резитба на черешата

Отглеждането на здраво черешово дърво от костилка е лесен процес. Ето как да го направите правилно, според Джаред Гидли, главен изпълнителен директор на Hood River Cherry Company.

Отстраняване на костилката: След като ядете череша, измийте костилката с вода, като се уверите, че по нея не са останали остатъци от плодове. Подсушете добре костилката, за да предотвратите образуването на мухъл.

Стратифициране на ямата: Ямата трябва да бъде стратифицирана или подведена да мисли, че е преминала през студена зима. За да постигнете това, поставете ямата в найлонов плик с влажна хартиена кърпа. Запечатайте плика и го поставете в хладилник за 10 до 12 седмици. Проверявайте от време на време, за да се уверите, че кърпата остава влажна.

Засадете растенията в ямата: След стратификация, напълнете малка саксия с добре дренирана почва. Засадете растенията в ямата на около 2,5 см дълбочина. Полейте почвата и поставете саксията на слънчево място. Поддържайте почвата влажна, но не и подгизнала. Покълването може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца, така че бъдете търпеливи.

Още: Най-доброто време от годината за засаждане на череша

Какво да очаквате

Черешовите дървета, отглеждани от семена, няма да бъдат идентични с майчиното растение. „Когато изберете костилка (семе) на череша за покълване, не можете да определите идентичността на бащиното дърво, известно като донор на цветен прашец, освен ако черешата не произхожда от самоопрашващ се сорт “, казва Марвин Притс, професор по градинарство в университета Корнел. Дори в този случай Притс отбелязва, че разсадът няма да бъде идентичен с майчиното дърво, защото гените за различни черти са смесени.

За овощните култури Притс обяснява, че потомството често се оказва с по-ниско качество от това на родителите. „Ето защо овощните култури се размножават предимно вегетативно или клонират, вместо да се отглеждат от семена.“ Селекционерите обикновено проверяват над 10 000 потомства, за да намерят само едно, което е по-добро и от двамата родители.

Как да се пресажда на открито

Още: Колко често трябва да поливате черешата през юли и август

Повечето сортове черешови дървета могат да оцелеят на открито в зони от 5 до 9. Ако живеете извън този диапазон, най-добре е да отглеждате черешови дървета в контейнери и да ги внасяте вътре през есента и зимата. Можете да засадите младото си дръвче навън, след като заплахата от замръзване отмине и разсадът е висок поне 30 см.

Закаляване на разсада: Аклиматизирайте разсада си към външните условия, преди да го засадите в земята. Започнете, като поставите саксията на защитено място на открито за няколко часа всеки ден. Постепенно увеличавайте времето, прекарано навън, в продължение на една до две седмици. Това помага на разсада да се адаптира към пряка слънчева светлина, вятър и температурни колебания.

Как да се преборим с червеите в черешите

Изберете място: Черешовите дървета се нуждаят от място с добре дренирана почва и шест до осем часа пряка слънчева светлина дневно. Освен това, уверете се, че има достатъчно място, за да може дървото да расте до пълния си размер, както на височина, така и на ширина.

Изкопайте дупка: След като сте избрали подходящо място, изкопайте дупка два пъти по-широка и също толкова дълбока, колкото е саксията, в която е разсадът. Подхранете дупката с органична материя, ако почвата ви се отцежда бавно.

Още: Защо черешата НЕ дава плодове?

Засадете разсада: Извадете разсада от саксията, като внимавате да не повредите корените. Поставете разсада в центъра на дупката, като се уверите, че горната част на кореновата му част е на едно ниво със земята.

Засипване и поливане: Запълнете дупката с почва, като я утъпквате внимателно, за да отстраните всички въздушни джобове. Полейте обилно основата на дървото, за да помогнете на почвата да се утаи.

Добавете мулч: Мулчирайте около основата на дървото със слой от 5 до 7,5 см дървени стърготини или нарязана кора, за да задържите влагата и да потиснете плевелите . Дръжте мулча на няколко сантиметра от ствола, за да предотвратите гниене.