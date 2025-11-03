Войната в Украйна:

Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе

03 ноември 2025, 15:43 часа
Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе

Най-малко два удара при украинската въздушна атака отпреди вече близо 36 часа срещу руското черноморско пристанище Туапсе са били прицелени в тръбопровод на "Транснефт" при товарния терминал. През този терминал се изнасят до 7 млн. тона петрол годишно - Още: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО) 

Сателитни снимки показват, че има видими щети по поне един петролен танкер. Местният оперативен щаб вече каза, че щети са понесли "два граждански кораба", без да уточнява какви - Още: Два кораба са с повреди след атаката срещу Туапсе. Влак с горива излезе от релсите в Русия (ВИДЕО)

Известният телеграм канал "Досието на шпионина", който редовно изважда на бял свят вътрешни детайли по събития във военната сфера що се отнася до войната в Украйна, обаче твърди, че не два, а цели четири танкера са понесли щети. Общо 12 дрона са били използвани за ударите. Пораженията са следните - унищожен е корабът "Норд"; пожари са избухнали на борда на плаващия под панамско знаме танкер "Полукс" (Pollux), с товар от 40 000 тона суров петрол; на танкера "Chai", плаващ под либерийски флаг с 56 000 тона суров петрол; на "Coast Buster", плаващ под бахамско знаме и без товар; на руския танкер "Сатурн", който не е носел никакъв товар. Каналът също съобщава за щети по петролен тръбопровод.

Появи се и аудиозапис от комуникация между контрола на руското пристанище и танкерите. Ясно се чува, че се упоменават "Chai" и "Полукс" - включително и дали на първия танкер се гаси пожар със специална пяна:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
