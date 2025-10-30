Двата вида плевели, които ще намерите в двора през зимата и как да се отървете от тях

Когато дойде зимата, повечето растения и много треви изпадат в латентно състояние. Все едно си вземат почивка. И макар че е лесно да се предположи, че можете да се отпуснете и да пропуснете грижите за двора за известно време, това рядко е вярно. Студеното време носи със себе си проблеми, тъй като насърчава растежа и разпространението на зимни плевели.

Още: Защо старите градинари добавят алуминиево фолио на стайните растения

Има и много коварни плевели, които могат да нанесат щети в двора ви през зимата, които поникват в късна есен и растат през студения сезон. Ако не ги премахнете, те ще се конкурират с желаните от вас растения, оставяйки ги да се борят през следващия сезон. Обикновено тези зимни плевели могат да бъдат разделени на два вида: широколистни плевели и тревисти плевели.

Тайната на свежия въздух у дома: 6 растения, които всеки трябва да има

Както подсказва името, широколистните плевели имат широки листа. Те изникват от земята с два семенни листа (котиледони), имат мрежести жилки, а някои дори имат и ефектни цветове. За разлика от тях, тревистите плевели имат тесни, тревисти стръкчета с успоредни жилки и поникват с един котиледон от земята. Но защо разликата е важна? Това е така, защото повечето хербициди унищожават или широколистни, или тревисти плевели, но не и двете. Следователно, правилната идентификация е ключова тук; тя ви помага да решите кои методи за контрол да използвате и кога да ги използвате.

Още: Колко често трябва да поливате стайна смокиня, за да процъфтява

Често срещани широколистни плевели и как да се отървем от тях?

Повечето широколистни плевели не представляват сериозен проблем, ако тревата и растенията във вашия двор са добре установени. Ако обаче намерят слабо място, те ще нахлуят. Именно тук знанието как да идентифицирате и да се отървете от широколистните плевели във вашия двор може да е от значение. Често срещани примери за зимни широколистни плевели включват звезденца (Stellaria media), обикновен фий (Vicia sativa), обикновена лапа (Lamium amplexicaule) и пухкав кресон (Cardamine hirsuta).

Що се отнася до борбата с широколистните плевели, най-често използваните хербициди включват 2,4-DP или DPC (Дихлопроп), MCPP (мекопроп), 2,4-D и Banvel (дикамба). Ръчното плевене също може да помогне, ако има само няколко растения и площта е малка. Просто ги хванете от основата, където се срещат стъблата, и ги издърпайте нагоре, за да премахнете цялата плевелина повърхност чисто. Ако обаче искате да решите проблема, преди дори да е започнал, хербицидите преди поникване също са вариант.

Повечето хербициди за предварително поникване остават ефективни от шест до дванадесет седмици. За най-добри резултати, прилагайте ги през есента, когато нощните температури се задържат между 10 и 15 градуса по Целзий в продължение на четири последователни дни, тъй като тогава зимните плевели са готови да поникнат. И както винаги, прочетете етикета, преди да използвате какъвто и да е хербицид.

Още: Как да предотвратите появата на мухъл по стайните ви растения

Често срещани тревисти плевели и как да се отървем от тях?

Тревистите плевели могат да бъдат трудни за разпознаване и дори когато го направите, е трудно да се отървете от тях. Трябва да можете да разберете дали тревата във вашата морава наистина е проблем , тъй като те се крият на видно място, смесвайки се с истинската ви трева. Обикновено ги забелязвате едва когато е твърде късно и те са изградили гъсти, упорити колонии под краката ви. Често срещани примери за зимни тревисти плевели включват райграс (Lolium multiflorum), лайка (Bromus catharticus), чийтграс (Bromus tectorum) и едногодишна ливадина (Poa annua). Независимо от това с какво разполагате, когато става въпрос за контрол на тревистите зимни плевели, можете да използвате пронамид малко след като започнат да поникват през октомври или ноември.

Могат ли стайните растения наистина да виреят до отоплителни уреди?

Можете също да опитате да използвате неселективни хербициди. Примери за това са глифозинат и глифозат. Използвайте ги като точково третиране за малки участъци, но имайте предвид, че те ще убият цялата растителност в района поради неселективния си характер. Освен че трябва да знаете кой хербицид да използвате, е важно да знаете и вида трева, върху която ще го приложите, тъй като не всички хербициди за тревисти плевели могат да се прилагат върху цялата трева в двора. Затова се уверете, че сте прочели етикета и сте следвали инструкциите преди употреба.