Стайни растения, които не трябва да бъдат на пряка слънчева светлина

Стайните растения са чудесни визуални подобрители, пречистват въздуха и създават релаксираща атмосфера вътре, но не всички имат едни и същи изисквания; всъщност не всички виреят под ярка пряка слънчева светлина. Всъщност голям брой стайни растения растат естествено под горски корони, където получават филтрирана или индиректна светлина. Такива растения, когато са изложени на силна слънчева светлина, ще имат изгорени листа, цветът им ще избледнее и растежът им ще се забави. Познаването на изискванията за осветление на вашите растения е задължително, за да се поддържа тяхната жизненост и дълголетие. Ако сте забелязали, че растенията ви пожълтяват, имат кафяви петна и увяхват, въпреки че ги поливате редовно, тогава излишната слънчева светлина може да е причината. Ето осем от най-често срещаните стайни растения, които обичат индиректната светлина и които никога не трябва да се поставят на пряка слънчева светлина.

Предупреждение за слънчева светлина за любителите на растения: 8 стайни растения, които изгарят от пряко слънце

1. Сансевиерия или змийско растение

Змиевидните растения са много издръжливи и гъвкави, способни да оцелеят в различни ситуации, но въпреки това листата им са тази част, която може да бъде опърлена от пряката слънчева светлина. Най-високият им потенциал да останат живи и здрави се реализира или под ярка, но индиректна светлина, или на тъмно. Много слънце кара листата да пожълтяват и освен това може да има и някои сухи участъци, които влияят на външния вид, както и на здравето на листата.

2. Лилия на мира

Идеалното осветление за миролюбивите лилии е слабо до средно и трябва да е непряко. Нежните им листа изгарят от прякото слънце, а липсата на цветове е друго следствие от излагането на слънце. Това растение е напълно безопасно до прозорец, стига да е покрит със завеса. Тези растения се представят най-добре в ъглите на закрито, където получават сянка и се поливат редовно.

3. Потос

Потосът е стайно растение, което е придобило голяма популярност заради своите стърчащи лози и лесната си поддръжка. Въпреки това, излагането на пряка слънчева светлина води до обезцветяване на листата и тяхното изсъхване. За да се поддържат листата ярки и здрави, растението трябва да се постави на място, където може да получава много индиректна светлина.

4. Калатея

Сред различните видове листа, които вероятно сте виждали, един от тях принадлежи на растението калатея, което е силно чувствително към слънцето. Цветът на листата на калатеята е най-засегнатата от прякото слънце характеристика, а също така извиването на листата е друг симптом. Тя постига най-добри резултати при слаба до средна светлина с висока влажност и по този начин е идеална за сенчесто помещение.

5. ZZ растение (zamioculcas zamiifolia)

Растението ZZ е любител на индиректната светлина и се справя много добре при условия на слаба светлина. Блестящите му листа могат да изгорят, ако са изложени на пряка слънчева светлина за дълго време. Растението е идеално разположено на места далеч от прозорците или осветено с мека светлина.

6. Аглаонема или китайско вечнозелено растение

Основните характеристики, които правят китайското вечнозелено растение най-търсено сред стайните растения, са голямата му толерантност към сянка и много атрактивната му листа. Сред най-вредните фактори за листата могат да се наброят хлорофилът и слънчевите лъчи, които ги изгарят. Теоретично, китайското вечнозелено растение може да се счита за напълно сенчесто растение, въпреки че всъщност изисква малко разсеяна светлина през деня и е идеално за помещения с по-малко естествена светлина.

7. Папрати

Бостънската и бодливата коса са само два от многобройните разновидности на стайни папрати, които се срещат естествено по сенчести горски почви. Причината слънчевата светлина да вреди на папратите е, че изсушава листата им и в резултат на това те покафеняват. Те виреят най-добре на филтрирана светлина и трябва да се поливат редовно, за да се поддържа почвата им влажна и следователно листата им зелени.

8. Филодендрон

Стайно растение от семейство Филодендрон обикновено е пример за адаптивност и се нуждае главно от ярка, индиректна светлина. Когато е изложено на пряка слънчева светлина, един от първите симптоми е изгаряне на листата. През останалата част от деня растението ще се чувства добре в стая с много светлина, но далеч от слънчевите лъчи. В този случай филодендроните могат най-добре да се възползват от светлината, идваща от прозорците с източно изложение, или да бъдат в стая, която има достатъчно светлина, но няма директни слънчеви лъчи.

Защо пряката слънчева светлина може да навреди на някои стайни растения

Доста стайни растения са от тропически гори, където слънчевата светлина е естествено разсеяна. Директната слънчева светлина, особено през прозорците, може да бъде твърде силна и да причини изгаряне на листата, дехидратация и стрес. Растенията, които са адаптирани към условия на ниска или средна светлина, нямат необходимите защитни механизми за справяне с мощните UV лъчи. Ако им осигурите индиректна светлина, ще им помогнете да запазят цвета на листата си, баланса на влагата и стабилния си растеж; по този начин тези растения ще могат да виреят в къщата, без да бъдат повредени.

Изборът на правилното осветление е също толкова важен, колкото и поливането, когато става въпрос за грижа за растенията. Директната слънчева светлина, от която се отглеждат тези стайни растения, ще им бъде от голяма полза по отношение на поддържането на здравето на листата им, цвета, а също и на дълголетието им. Като разпознаете естествената им среда и техните нужди от светлина, можете да създадете такива условия на закрито, където вашите растения ще бъдат истински победители.