Стайни растения, които носят богатство и добра енергия във вашия дом

Стайните растения не са само декоративни елементи, които се поставят в ъглите на стаята; те имат мощно, благотворно влияние върху цялата къща. Те могат да подобрят настроението в стаята, да осигурят чист въздух и да създадат спокоен, малък оазис в шумния дом. Някои растения стават овлажнители, други просто добавят мекота към стаята, а много се превръщат в живи същества, които я правят жизнена. Тъй като различните растения служат за различни цели, изборът на правилните може да действа като невидими помощници, които ви носят комфорт, свежест и добри вибрации във вашия дом.

Стайни растения, които поддържат по-здрави и по-щастливи домове

Змийско растение

Лилия на мира

Паяково растение

Палма Арека

Бостънска папрат

Каучуково растение

Алое вера

Завод ZZ

Потос

Нефритено растение

Филодендрон

Драцена

Фикус еластика

Китайско вечнозелено

Палма за салон

английски бръшлян

Бамбукова палма

Калатея

Дифенбахия

Палма Кентия

1. Змийско растение

Змийовидните растения са много издръжливи и могат да останат живи дори в тъмен килер. С високите си листа те пречистват застоялия въздух в стаята и правят пространството по-хигиенично и релаксиращо. Тъй като растението обича да бъде игнорирано, няма да ви е необходимо да отделяте много време за грижи за него, а домът ви ще бъде зелен. Друго тихо предимство на змийовидното растение е способността му да се вписва в почти всеки декор, от модерни апартаменти до традиционни домове, което го прави надежден избор за собственици на растения за първи път и заети домакинства.

2. Лилия на мира

Те обичат сянка, така че не забравяйте да ги поставите в спалнята или в тих ъгъл. Тяхното безшумно присъствие прави атмосферата по-мека и внася свежест, което прави къщата по-спокойна и приветлива.

3. Паяково растение

Паякообразните растения имат интересни, живи листа, които развеселяват атмосферата в стаята. Те са бързорастящи, адаптивни и изпращат малки, симпатични растения. Така че, те наистина подпомагат пречистването на въздуха в помещенията, а атрактивната им форма е енергично и ободряващо допълнение към всяка стая.

4. Палма Арека

С меките си листа, ареката внася ефирна, лятна атмосфера в дома. Растението, функциониращо като овлажнител, отделя водна пара, която освежава сухия въздух. Красивата кръгла форма на ареката е идеална за дневни и може да се използва и като работно място.

5. Бостънска папрат

Бостънските папрати са много щедри, когато отделят влага, и затова са идеални за домове, където сухотата е проблем. Пищните листа на растението придават на дома по-естествен вид и дават на хората усещане за релаксация. Те връщат очарователен винтидж вид и са много привлекателни, когато са поставени във висяща кошница.

6. Каучуков завод

Листата на каучуковото растение са големи, лъскави и красиви, а всяка стая ще изглежда по-естетически приятна с него. Върху широките им повърхности малко неща могат да се утаят, включително прах, следователно стаите стават без прах. Освен това, здравата им, права форма може да се разглежда като нещо, което помага на съвременния интериорен дизайн да бъде структурно по-здрав и визуално уверен.

7. Алое вера

Алое вера е прекрасно растение за слънчев прозорец в къщата. Листата му са дебели и задържат вода, което позволява по-рядко поливане. То не превзема стаята, а добавя чисто и освежаващо присъствие към дома, заедно с нежен пустинен чар, който се съчетава добре с минималистичен стил.

8. Завод ZZ

Грижата за растението zz е много лесна, което е нещо като „най-добър приятел“. Дори да забравяте да го поливате седмици наред, то ще продължи да е зелено. Така, почти без усилия, лъскавите му листа се превръщат в светлини в скучните ъгли, а домът ви става по-подреден с почти никакви усилия.

9. Потос

Потосът е красиво, дълголистно растение, което може да се отглежда във висяща саксия или на рафт и може да се имитира в домовете чрез естествено движение. Това растение расте бързо при почти всякакъв вид светлина и по този начин обкръжението ви ще бъде много комфортно и уютно. Пуснатите лози заличават грубите линии и правят стаите да изглеждат по-обитаеми.

10. Нефритено растение

Нефритеното растение е малко, но очарователно благодарение на сладките си, пълнички листа. То обича слънцето и се държи подредено и свито, така че бюро и перваз на прозореца са подходящи места за него. То е добро допълнение към стаята, което не отнема много светлина.

11. Филодендрон

Филодендронните растения са добродушни, спокойни и доста толерантни към сенчести места. Те развиват меки, листни пластове върху къщата, което я прави да изглежда по-успокояваща и естествена. Нежният им катерлив навик добавя текстура, без да е прекалено натрапчив.

12. Драцена

Листата на драцената са дълги и драматични и по този начин могат да придадат допълнителна височина и блясък на голите ъгли на закрито. Можете да им го правите от време на време и те пак ще бъдат добре. Тяхната спретната, изправена форма е един от начините да изглеждат стаите по-организирани, като същевременно са привлекателни.

13. Фикус Еластика

Ако искате пространството ви да бъде визуално ефектно и модерно, фикус еластика (или каучуково дърво) е правилното растение за вас. Големите му листа са много добри в улавянето на прах и по този начин поддържат мястото ви по-свежо. Расте бавно, но стабилно и носи усещане за стабилност и заземеност, където и да го поставите.

14. Китайско вечнозелено растение

Растението блести с ярко зелената си светлина в слаба среда. Шарените му листа озаряват незабавно и най-тъмните ъгли. Освен това, може да се разчита на него да остане зелено, а освен това създава мека, приветлива атмосфера, която е идеална за спални или коридори.

15. Парлор Палм

Салонната палма има меки, леки листа, които винаги са способни да създадат уютна атмосфера. Тя може лесно да се постави на бюро или рафт и е способна да повдигне настроението във всяко малко помещение. Бавният ѝ растеж я прави търпелив и непринуден спътник.

16. Английски бръшлян

Английският бръшлян е пълен с енергия и чар, идващи от неговите увивни лози и текстурирани листа. Той е като стени, красиво рамкира прозорците и добавя нотка на вечна елегантност. Прави вътрешните кътчета по-живи и визуално привлекателни.

17. Бамбукова палма

Бамбуковата палма излъчва ярък, свеж вид със своите зелени, тънки листа и по този начин стаята се изпълва с топлината на природата. Тя се адаптира много добре към вътрешността на къщата, а големите стаи стават по-спокойни и отворени с нейна помощ. Финият вид на растението внася хармония и свежест в пространствата.

18. Калатея

След като имате калатеи у дома, не можете да не почувствате, че интериорният ви дизайн е издигнат на съвсем ново ниво, благодарение на зашеметяващите шарки на тези растения. Листата им леко се движат през деня, което е финият сигнал, че холът се преобразява с помощта на тези зелени красавици. С тях дори най-обикновените кътчета се превръщат в най-привлекателните, пълни с характер.

19. Дифенбахия

Дифенбахията внася не само повече височина, но и смелост чрез пъстрите си листа. Тя се радва на ярка, индиректна светлина и е способна красиво да преобрази празните ъгли на стаите. Масивните листа на растението правят дома по-просторен, по-уютен и пълен с живот.

20. Палма Кентия

Палмата Кентия е добър пример за растение, което расте грациозно дори при много малко светлина и затова е идеално за дом в модерен стил. Прекрасните ѝ листа се разпростират нежно и по този начин пространството става просторно, а настроението - отпускащо. Тя връща спокойното усещане за празници и съживява жилищното ви пространство.