Как да отгледате ягоди в саксия

Тези екзотични плодове са и малко по-скъпи от другите плодове. Но добрата новина е, че можете да отглеждате тези вкусни червени красавици и в домашната си градина! Отглеждането на ягоди в саксия на балкона е сред най-възнаграждаващите градинарски преживявания.

Най-хубавото е, че тези сочни плодове не се нуждаят от много място. Те могат лесно да се отглеждат в контейнери и все пак да виреят само с малко слънчева светлина, но с постоянни грижи. Нека да разгледаме как можете да отглеждате ягоди в градината на балкона си.

За да отглеждате ягоди в саксия, първо трябва да изберете най-подходящия сорт за саксии.

Още: Стар градински трик, който твърди, че ще имате по-обилна реколта от моркови

Някои от най-добрите избори за саксии включват сортове като Albion, San Andreas и Seascape, наред с други. Също така, сортове като Quinault, Tristar също растат добре в топъл климат.

Ягодите имат плитки корени. Препоръчително е да изберете широка саксия, която е по-подходяща.

Изберете саксия с ширина 30–35 см и дълбочина 20–25 см.

Добрите дренажни отвори са задължителни

Още: Защитете ягодовите растения с помощта на тази билка

Правилна почвена смес

Ягодите виреят добре в рохкава и добре дренирана почва. Лошата почвена смес може да причини кореново гниене или гъбични проблеми.

Направете добра почвена смес, като използвате:

Висококачествена почва за саксии (избягвайте градинска почва)

Още: Какви особености има в отглеждането на целогодишни ягоди в саксия

Кокосов торф или торфен мъх за задържане на влага

Компост за хранителни вещества

Засаждане на ягоди

Засадете всеки разсад от ягоди така, че короната (горната точка на растеж) да остане над почвата.

Още: Грижи за ягодите през октомври: 3 грешки, които могат да ви оставят без реколта следващата година

Твърде дълбокото засаждане може да причини гниене; твърде плиткото може да изсуши растението. Също така се уверете, че има разстояние от поне 15 см между растенията в широка саксия.

Изисквания за слънчева светлина

Ягодите обичат слънчевата светлина. Уверете се, че растенията ви получават 4–6 часа пряка слънчева светлина всеки ден, особено сутрешна. Ако балконът ви получава ограничено слънце, изберете сортове, неутрални през деня.

Поливане и подхранване

Още: Колко години подред можете да засаждате ягоди на едно и също място

Ягодите обичат постоянна влага. Но се уверете, че не преполивате растението. Също така избягвайте намокрянето на листата, за да предотвратите гъбични инфекции. Използвайте течен тор на всеки 2-3 седмици или добавяйте шепа вермикомпост всеки месец.

Контрол на вредителите

Използвайте естествени средства за борба с вредителите. Пръскайте с масло от нийм веднъж на всеки 10-12 дни.