Естественият тор, който ще помогне на повдигнатите градински лехи да процъфтяват

Повече от 90% от растителните видове в света зависят от него, той предшества динозаврите и тихо се завръща в градините в цялата страна като биотор. Микоризите, гъбички, които формират благоприятни взаимоотношения с корените на растенията, са способни на чудотворни ефекти върху растенията, като подобряват способността им да приемат хранителни вещества и вода за стабилен растеж и дългосрочно оцеляване, както и изграждат устойчивост на стрес, суша, вредители и болести. Гъбите могат дори да предпазят растенията от консумация на токсични минерали.

Микоризата преживява значителен шум през последните години, като на пазара се появяват много продукти с микоризно действие. Появиха се обаче изследвания, които поставят под въпрос тяхната необходимост и ефективност в обикновена градинска почва, която вече естествено съдържа микоризи. Но едно място, където микоризата може да направи чудеса, за да помогне на вашите растения да процъфтяват, са повдигнатите лехи.

Градинарите, които отглеждат повдигнати лехи, са научени да се замислят два пъти преди да използват собствена почва за повдигнати градински лехи, тъй като местната градинска почва може да се отцеди лошо и да се уплътни. По този начин, предпочитаната почва за повдигнати лехи, често смеси „направи си сам“ или закупени растежни среди, няма предимството на вградената микориза и може да се възползва от добавянето на гъби като биотор – при правилните условия.

Опитайте микоризни растения в повдигнатите си лехи, за да стимулирате растежа им.

Въпреки че не бива да използвате градинска пръст, за да запълните повдигнатите си лехи, хвърлянето на шепа от нея в почвата на повдигнатата леха ще даде възможност на микоризите да се установят. Ако предпочитате да опитате търговско решение, вероятно можете да намерите безпочвена смес, която съдържа микоризи, а самостоятелните продукти за микоризи се предлагат в три форми - прахообразна, течна и гранулирана. Гранули могат да се използват само когато имате достъп до корените, така че те са най-лесният вариант за нови насаждения и трансплантации. Просто ги разпръснете на дъното на дупката за засаждане, преди да поставите кореновата бала на място.

Прахът е ефективен и по време на пресаждане. Навлажнете корените и ги почистете обилно с прах, преди да поставите растението в земята. Течните формули могат да се поливат директно в кореновата зона на установените растения по всяко време на вегетационния период, въпреки че са най-полезни по време на засяване, пресаждане и размножаване. Стремете се да осигурите контакт на микоризите с корените на растенията и винаги следвайте инструкциите на етикета на продукта. Освен това имайте предвид, че микоризите най-често се характеризират като „инокулант“ - полезен микроорганизъм, който подобрява здравето и продуктивността на растенията, когато се прилага върху растението или почвата, така че може да видите този термин на етикетите на продуктите, а не тор

Създайте оптимални условия за микоризата да работи

Можете да направите няколко неща, за да създадете най-добрите условия за микоризите, които да са от полза за вашите повдигнати лехи. Поставянето на дървесен продукт, като например дървени стърготини за арбористи, върху повърхността на почвата ще даде на микоризите нещо за разграждане, което им помага да доставят хранителни вещества до корените на растенията. Торовете, особено тези с фосфат, могат да увредят микоризите, така че ги използвайте в повдигнатите си лехи само ако почвен тест установи недостиг на хранителни вещества. Дръжте този естествен тор далеч от растения от семейство Brassica (зеленчуци като зеле, броколи, карфиол), както и от тези от семейство Amaranthaceae (цвекло, спанак), защото повечето от тези растения не установяват симбиотични отношения с микоризите, както другите.

Добавянето на почвени добавки е най-важният съвет за повдигнати градински лехи, който вероятно пропускате . Въпреки че микоризните гъби не се характеризират постоянно като добавки, те ще донесат важни микроорганизми в почвата на повдигнатите ви лехи, които вероятно не съдържа.