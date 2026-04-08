Защо старите градинари използват портокалови кори в градината си

Следващия път, когато се наслаждавате на сочен портокал , не хвърляйте кората. Тези жизненоважни източници на витамин C са също така евтин и универсален начин да обогатите градината си. От отблъскване на насекоми до обогатяване на почвата, портокаловите кори могат да направят всичко - стига да не забравяте да ги изхвърляте в кошчето.

Още: Най-доброто време за засаждане на луковици нарциси за ярки цветове

Искате ли да дадете втори живот на портокаловите си кори следващия път, когато хапвате освежаващ резен цитрус? Ето три начина да използвате портокалови кори в градината за по-здрави растения без вредители.

Грешки при резитбата, които ще съсипят вашия божур

Хората не са единствените, които не могат да устоят на вкусния портокал. Както обяснява Бейли Ван Тасел , автор на „Живот в кухнята“ , насекомите се привличат от цитрусовия аромат, а портокаловата кора всъщност може да ги улови, преди да достигнат до вашите растения. „Използвам половин портокал с изцедения сок, но с част от сърцевината и месестата част, все още непокътнати. Това ще привлече всички насекоми и те ще изядат жертвения ви резен портокал вместо зеленчуците ви“, казва Ван Тасел.

Още: Само така е правилно да пресадите орхидеята

Възпиране на насекоми

Цитрусовите кори са естествено богати на лимонен, който е естествен репелент срещу насекоми. Доминик Клайн , директор на фермата The Hope Farm, обяснява: „Лимоненът е съединение, споделяно с невена. Ароматът е много силен за чувствителни насекоми, така че обикновено помага като възпиращ фактор.“

Бързорастящи многогодишни растения, които създават пълна градина за нула време

Използването на портокалови кори за предпазване от насекоми също е естествен метод, който няма да добави ненужни химикали към почвата в градината ви. Поръсете ги из градината си, като внимавате да не останат плодове по кората (за разлика от метода с хапчетата за насекоми, където остатъците от плодове са полезни!). Клайн казва: „Портокаловите кори са чудесен инструмент за нежен, превантивен подход.“

Въпреки че можете да добавяте портокалови кори през целия сезон, винаги когато имате нужда от репелент срещу вредители или тор, Клайн препоръчва да добавите няколко кори веднага щом засадите цитрусовото си дърво. „Разпределете корите при първоначалното засаждане, за да маскирате сигналите за стрес, които растенията ще дадат при пресаждане“, казва Клайн. „Корите ще се разградят сравнително бързо, което ще помогне за подхранването на полезните микроби и ще обогати почвата.“

Още: Колко често да поливаме орхидеите, за да процъфтяват

Обогатете вашата компостна купчина

Портокаловите кори са също толкова хранителни, колкото и плодовете в тях. Портокалите може да са известни със съдържанието си на витамин C, но в корите ще откриете и азот, калий и фосфор. Когато сте в кухнята и ядете портокал, отделете допълнителна минута, за да накъсате кората на по-малки, лесно биоразградими парчета, след което ги добавете към купчината си за компост.

Как да подрязвате и оформяте розите за по-богат цъфтеж

Докато се разграждат, те ще обогатят компоста ви с киселинни хранителни вещества. Можете също така да ги добавите директно в почвата около растения, които предпочитат киселинна почва, включително рози, камелии и хортензии (особено тези, които искате да цъфтят в синьо !).