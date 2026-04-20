Грешката при поливане, която уврежда вашите хортензии и може да ги разболее

Ако сте забелязали, че вашите типично жизнени и здрави хортензии започват да показват тревожни признаци на гъбични заболявания, може би несъзнателно ги поливате неправилно. Всеки прави грешки, когато засажда хортензии , особено тези, които са нови в света на тези красиви храсти. Подценяването на нюансите на техните нужди от поливане е изненадващо често срещано явление. Хортензиите са сравнително лесни за поддръжка растения, но могат да бъдат чувствителни, когато става въпрос за това как се поливат. Една от най-големите грешки при грижата за хортензиите е поливането им отгоре, вместо от основата.

Поливането отгоре, както може би се досещате, е практиката да се полива растение отгоре, ръчно или с напоителна система. Листата и цветовете се намокрят в процеса. Макар и често срещан, този градинарски метод може да доведе до гъбични заболявания като листни петна, които могат да нанесат хаос на вашите растения . Хортензиите, заразени с листни петна, развиват тъмнокафяви петна по листата си и листата могат да умрат и да паднат. Поливането отгоре може също да създаде идеални условия за бактериални листни петна, влаголюбиви патогени; брашнеста мана, причинена от гъбички от семейство Erysiphaceae; и различни болести, свързани с ръжда, които виреят върху мокри листа. Когато поливате хортензии, е важно да поливате основата на растението, насочвайки водата към почвата и корените.

Поливайте хортензиите си в основата на храста

Най-добрият метод за поливане на хортензии е да ги поливате в основата, насочвайки струята към почвата и корените. Избягвайте попадане на вода върху листата и цветовете. Най-добрата практика е също така да поливате хортензиите си в началото на деня или вечерта. Трябва да действате преди слънцето да е в най-силната си светлина или да изчакате, докато започне да залезе. Ако поливате храстите си по средата на деня, когато слънцето е най-горещо, водата може да се изпари, преди да достигне корените.

Един от начините да разберете дали вашите хортензии се нуждаят от допълнително хидратиране е да докоснете почвата над кореновата им бала. Ако е суха, трябва да ги полеете. Не се заблуждавайте от увяхващи листа. Да предположите, че това означава, че вашите хортензии се нуждаят от поливане, може да е грешка. Увяхването на листата на хортензиите може да бъде причинено и от прекомерно слънце или топлина.

Хортензиите обичат вода и се нуждаят от много вода, но не са имунизирани срещу преполиване. Те няма да виреят в блатисти условия, което поливането отгоре може лесно да причини. Ако просто пръскате вода по листата, няма да знаете колко наситена е почвата. Уверете се, че поливате в основата на растението, но не прекалявайте. Меките, пожълтели или окапващи листа са ключови показатели за преполиване. Независимо дали хортензиите ви растат в градински лехи или големи контейнери, една от възможностите е да инсталирате система за капково напояване, за да регулирате консумацията им на вода.