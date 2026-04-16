Как старите градинари дават силен старт на хортензиите през април

Има вариант на пролетно подхранване на хортензии, който гласи: купете торба тор, разпръснете малко около основата и готово. И знаете ли какво? Вероятно може да се получи нещо хубаво от това, тъй като хортензиите не са крехки. Но макар че хортензиите са достатъчно издръжливи, за да понесат този подход, те няма да виреят. Трябва да избягваме универсалния подход, тъй като различните видове хортензии в различните региони на отглеждане имат уникални нужди.

Почвата за хортензии не е просто торф: Направете тази смес и вашите храсти ще се отрупат с цветове

За да се грижите за хортензиите през пролетта за най-големите и най-ярки цветове, трябва да мислите по-малко за един продукт и повече за меню от основни продукти. По този начин създавате вида декорация, която спира хората по тротоара. Така че, вместо едно вълшебно хранене, което покрива всички основи, е полезно да помислите за нашия основен хранителен тласък като тристепенно меню с вкусотии, за които вашите хортензии жадуват – вкусотии, които работят заедно, за да стимулират бъдещите цъфтежи (както и растенията, които ги произвеждат).

Как да подрежете хортензията, така че да расте пълна и храстовидна

Грижата за хортензиите през пролетта изисква почвата на първо място, а април е месецът, който подготвя тези растения за цъфтеж. Добрата грижа за хортензиите се състои в подхранване на почвените слоеве органично – искаме да наслоим хранителните вещества за устойчива енергия. Тези три основни априлски подхранвания използват нюансиран подход, като всяко от тях е насочено към различен аспект от нуждите на кореновата зона. Едното я подхранва, едното я изгражда, а едното я защитава. О, и има четвърто нещо, което трябва да държите на рафта до лятото! Така че, прочетете нататък, за да откриете тази брилянтна рецепта за летен успех…

Повечето градинари подценяват как рано се раздвижват хортензиите през пролетта. Въпреки че клоните може все още да изглеждат като сухи пръчки, корените са активни много преди първите листни пъпки да се разпукат. Те възстановяват резервите, загубени през зимата, в подготовка за разлистване. Този ранен период е най-важният период за торене на хортензиите през пролетта. Ако чакате, докато видите цветни пъпки през юни, вече сте пропуснали възможността да повлияете на размера и силата на тези цветни главички.

Времето е от решаващо значение при торенето на хортензии. Ако подхранвате твърде рано в студен климат, може да предизвикате нежен нов растеж, който ще бъде унищожен от слана.

Как да наторите хортензии преди разгара на пролетта за по-големи и по-богати цъфтежи

За да дадете на хортензиите си най-добрия старт през пролетта, не е необходимо да имате специалност химия. С тези основни методи за торене и подобряване на почвата можете да подхраните както почвата, така и хортензиите си, да работите на кореново ниво и да подготвите растенията си за растеж, докато се подготвят за голямото лятно шоу. Опитайте тези подбрани начини за подхранване през април: