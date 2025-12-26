Грешки с коледните кактуси, които пречат на растението ви да цъфти

Коледните кактуси цъфтят, когато дните се скъсят през зимата, произвеждайки големи, тропически изглеждащи цветове точно навреме за празниците. Ако обаче тези сукуленти не получат правилните грижи, те може изобщо да не цъфтят или пъпките им да опадат, преди да се отворят, и да ви оставят с растение без цъфтеж.

Ето някои от най-често срещаните проблеми, които пречат на цъфтежа на коледните кактуси, и начини да гарантирате, че вашите растения цъфтят ярко през този празничен сезон.

1. Твърде много светлина

За разлика от повечето растения, които цъфтят през по-дългите пролетни и летни дни, коледните кактуси са растения с кратък ден, които образуват пъпки и цъфтят само когато дните станат кратки през зимата. За съжаление, това означава, че ако държите растенията си в ярко осветена стая преди празниците, те може да получат твърде много слънце и да не цъфтят по Коледа.

За пиков цъфтеж, коледните кактуси трябва да се държат на място, което остава тъмно около 12 до 14 часа на ден в продължение на 8 седмици, започвайки от средата на октомври. Можете да постигнете това, като поставите растенията си в стая, която не използвате вечер, и изключите осветлението до сутринта. Алтернатива е да покриете растенията си със старо одеяло или кутия през нощта, за да блокирате светлината, и да премахнете покритието сутрин.

2. Недостатъчно светлина

Въпреки че коледните кактуси се нуждаят от дълги, тъмни нощи, за да образуват цветни пъпки, те все пак се нуждаят от много светлина през деня, за да имат достатъчно енергия за цъфтеж. За да постигнете това, поставете растенията си на място, което получава поне 4 до 6 часа ярка, индиректна светлина на ден. Ако сте преместили растенията си в тъмна стая или под сандъче за вечерта, не забравяйте да премахнете тези покрития сутрин!

3. Топли температури

Следенето на нивата на светлина е начин номер едно за увеличаване на цъфтежа на коледните кактуси, но тези растения цъфтят по-добре и при по-ниски температури. В идеалния случай дневните температури трябва да са около 18 до 21°C, а нощните температури трябва да са между 13 и 18°C ​​през цялата есен. Някои хора намаляват термостата с няколко градуса, докато други може да изберат да преместят растенията си в гараж или саксийно помещение, където е малко по-хладно, отколкото на закрито. Уверете се, че тези тропически растения никога не са изложени на минусови температури!

4. Торене в неподходящ момент

За да цъфтят, коледните кактуси се нуждаят от доста хранителни вещества. Те трябва да се подхранват с течен органичен тор за стайни растения , разреден наполовина с вода. Тези растения обаче трябва да се торят само от момента, в който започне нов растеж през пролетта, до приблизително края на август. Ако продължите да торите коледните кактуси през есента и зимата, те ще образуват повече нови листа, вместо цветове.

5. Неправилно поливане

Стресът от поливане също е причина коледните кактуси да цъфтят по-малко, така че е важно да се придържате към редовен график за поливане . През цялата година поливайте тези растения, когато горният 2,5 см почва е сух, и се уверете, че продължават да получават редовно обилно поливане през есента.

Коледните кактуси често се нуждаят от повече вода, когато цветните им пъпки се образуват, въпреки че прекомерното им поливане може да доведе до гниене на корените и други проблеми.

