Как да обогатите почвата за есенната си градина

През есента летните цветя увяхват, листата окапват и времето постепенно преминава от палещо слънце към по-ниски температури. Тези промени означават, че има много задачи, с които да се занимаваме в задните си дворове.

Как правилно да направите лятна резитба на малини

Мислете за това като за натискане на бутона за освежаване след всички тези летни жеги. Бордюрите могат да бъдат подредени и подготвени за ново засаждане, тревните площи могат да се възползват от малко грижа, а всички паднали листа могат да бъдат събрани, за да се превърнат в полезен градинарски ресурс. Ще бъдете възнаградени с по-добре изглеждаща есенна градина , която е добре подготвена да издържи на зимата и да се върне към пълната си зелена слава през пролетта.

6 градинарски задачи за есенните месеци

Насладете се на чистия въздух, докато подобрявате външното си пространство с тези задачи.

Обогатете почвата си

Сега е подходящ момент да обогатите почвата в градината си. „Започнете с премахване на изсъхнали растения“, казва Ребека Сиърс , главен маркетингов директор и местен зеленчуков експерт във Фери-Морс. „Това е важна стъпка, тъй като помага за предотвратяване на зимуването на вредителите чрез премахване на уютни, защитни среди.“

След това, обработете почвата си на около 20 до 30 сантиметра, като изваждате всички камъни или плевели. След това можете да попълните хранителните вещества, като добавите компост или тор, като обработите почвата отново, така че всички промени да бъдат равномерно разпределени, казва Ребека.

„Можете да закупите компост, ако сте в затруднено положение, но ако искате да спестите от разходите си за градинарство и също така да намалите отпадъците от депата, можете да започнете да правите свой собствен компостен контейнер, като го напълните с остатъци от плодове и зеленчуци, растителни остатъци, листа и други биоразградими материали. Може да отнеме от шест месеца до година, за да бъде компостът ви напълно готов, но ако започнете да правите компостния контейнер сега, ще сте сигурни, че е готов за есенната градина следващата година.“

След като сте добавили добавките, Ребека препоръчва да ги хидратирате. „Това ще помогне за утаяване на почвата и ще гарантира, че добавките са добре разпръснати.“

Засадете многогодишни растения

След като почвата в градината ви е подобрена, можете да засадите нови многогодишни цветя . „Засаждането им през есента, поне шест седмици преди първата слана, им позволява да развият коренова система“, казва Ребека. „След това те ще се връщат година след година.“

Важно е да изберете растения, които отговарят на вашите зони на издръжливост , подчертава тя. Помислете и за избор на сортове, които ще привлекат опрашители . „Пчелният балсам, например, е многогодишно растение с многократна употреба, което създава красиви рязани цветя, но също така привлича пчели и колибри в градината.“

„Освен това, есента е най-доброто време за засаждане на луковици като лалета, нарциси и минзухари, които цъфтят през пролетта“, казва Джана Брадли, съосновател на Landscape Management Network . „За да постигнете максимални резултати и да поддържате чист вид в градината си, засадете ги редом с многогодишни растения като котешка мента и хоста, така че луковиците да бъдат скрити, когато изпаднат в латентно състояние.“

Повечето пролетни луковици могат да се засадят през септември , но лалетата трябва да се засаждат по-късно – обикновено през ноември – за да се намали рискът от гъбични заболявания.

Разделете пренаселените растения

„Друга ключова задача е разделянето на обрасли многогодишни растения като хости, лилейници и пчелен балсам“, подчертава Линдзи Частейн , фермерка и основателка на блога The Waddle and Cluck. Това помага за подмладяването им, така че да растат по-добре през следващата година, а също така помага за предотвратяване на болести и вредители, казва тя. Освен това ще се чувствате сякаш имате нови растения безплатно!

Процесът е прост. Използвайте лопата или градински вили, за да извадите растението от земята, след което го разделете на по-малки туфи, инструктира Линдзи. След това засадете отново разсада в градината, като го полеете добре.

Съберете семена на цветя

Като стана дума за нови растения безплатно – въздържайте се от премахване на всички последни летни цветове в градината си и ще бъдете възнаградени със семена. След това те могат да бъдат събрани на ръка и засяти директно или в саксии, или съхранявани в етикетирани пликове за засаждане следващата година.

Можете да събирате семена от ехинацея , невен , космос, слънчоглед , циния и много други. Изчакайте, докато узреят, и ги събирайте в сух ден, преди да се разпръснат по естествен път.

Почистете листата, за да направите листна плесен

Много дървета имат красиви есенни цветове . Но след ослепителния им блясък, листата им окапват, покривайки тревни площи и вътрешни дворове. Това може да оцвети твърдите повърхности, да създаде опасност от подхлъзване и да задуши тревните площи, така че е най-добре да ги изгребете и да ги използвате добре, като направите плесен от листа.

Лятна резитба на лозята - пълно ръководство

Всичко, което трябва да направите, е да сложите събраните листа в черни торби за боклук с пробити дупки отстрани. След това ги оставете да се разложат за няколко години. Полученият материал може да се използва като мулч или компост.

Погрижете се за моравата си

Началото на есента е подходящо време да се погрижите за тревата , за да я възстановите от летните жеги и да я подготвите за предстоящото по-хладно време.

Вашата морава вероятно все още ще расте, така че ще трябва да продължите да я косите редовно. Леко я отстранявайте и, ако е уплътнена, я аерирайте . Това ще подобри дренажа, което ще означава по-малък риск от образуване на локви по време на силен дъжд. Сега е подходящ момент и за пресяване на тревните площи и наторяване .