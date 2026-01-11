Как да се грижим за божури през зимата? Младите храсти няма да преживеят студа без помощ!

Старите божури, които растат в градината от много години и имат добре развита коренова система, обикновено се справят добре с ниските температури. Младите, наскоро засадени екземпляри обаче са по-чувствителни, така че се нуждаят от нашата подкрепа по време на слани. Как да се грижим за божури през зимата? Как можете да се уверите, че ще ви радват с обилни цветове през пролетта? Ето най-важните съвети.

Устойчиви ли са божурите на мразовито време?

Многогодишните божури, най-популярният от които в нашите градини е китайският божур (Paeonia lactiflora), са известни с изключителната си издръжливост. Тези дълголетни растения са устойчиви на значителни температурни спадове, така че могат да преживеят дори сурови, мразовити зими. Въпреки това, само зрелите, многогодишни божури са толкова устойчиви, издържайки на температури до -25°C без допълнителна защита.

Ситуацията е съвсем различна за младите растения, които едва наскоро са пристигнали в градината (от първата до третата година от отглеждането им). Растенията, пресадени на ново място, също са особено чувствителни към слана, тъй като все още нямат силна коренова система. Дори относително лека слана от около -10°C може да бъде опасна за такива храсти.

Как да се грижим за божурите през зимата?

Настъпването на силни слани сигнализира за естествения преход към покой за многогодишните божури. В този момент надземните части умират, само за да се преродят през пролетта. Увяхващите издънки и листа са ненужни за растението през зимата и дори стават опасни. Те могат да приютяват вредители и гъбични спори, които презимуват и заплашват божурите през следващия сезон. Освен това, те ограничават въздушния поток към корените и причиняват натрупване на влага, което допринася за гниене на растенията. Затова подрязваме божурите точно над земята.

През януари не забравяйте няколко обработки, които ще отнемат не повече от 15 минути. Те са от решаващо значение за здравето и цъфтежа на тези красиви многогодишни растения през пролетта, въпреки че са много прости. Ето какво трябва да направите:

Почистване – премахнете всички паднали листа и други растителни остатъци от зоната, където се отглеждат млади божури, което ще намали риска от разпространение на болести и вредители.

Мулчиране – разстелете пресен органичен мулч, като торф, кора или компост, върху зоната. Слой материал с дебелина 5-10 см ще предпази от замръзване.

Покриване – младите божури могат да бъдат допълнително покрити с иглолистни клони или сламена мулч. Никога не използвайте непропускливо пластмасово фолио за тази цел, тъй като това ще доведе до заболяване на растението.

Маркиране – Накрая си струва да поставите маркер там, където расте божурът. Това ще намали риска от увреждане на леторастите по време на пролетното градинарство.

Струва си също да се помни, че прекомерната влажност на почвата през зимата е опасна за божурите, тъй като причинява гниене. По време на размразяването проверете за натрупване на вода около растението. В този случай можете да разрохкате почвата около многогодишното растение, например с вила (внимателно, без да повредите подложката). Струва си също да направите дренажни канали за оттичане на водата и да разпръснете няколко шепи пясък в района.

Трябва ли да отрежете божурите през зимата?