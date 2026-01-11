Бялата смърт: Какво се случва с организма ни при измръзване и има ли връщане назад?

С настъпването на ледените дни и рязкото падане на температурите, рискът от измръзване става реален не само в планините, но и в градска среда. Често подценяваме студа, а тялото ни реагира много по-бързо, отколкото предполагаме. Как да действаме правилно и кои са фаталните грешки, които трябва да избягваме?
Студът е „тих враг“. Когато телесната температура падне под критичните нива, тялото започва да насочва кръвта към жизненоважните органи, оставяйки крайниците уязвими. Измръзването може да настъпи за минути, ако кожата е изложена на силен вятър и влага.
Как да разпознаем опасността?
Измръзването преминава през няколко етапа. Важно е да реагирате още при първите сигнали:
Първа степен (Леко измръзване): Кожата става бледа или зачервена, усеща се изтръпване, парене или „иглички“.
Втора степен: Появяват се мехури, кожата става твърда и бяла.
Трета и четвърта степен: Дълбоко увреждане на тъканите, кожата става синкава или черна, губи се всякаква чувствителност.
Внимание: Ако човекът до вас е дезориентиран, трепери неконтролируемо или говори завалено, това са признаци на хипотермия (общо преохлаждане на организма), което е състояние с пряка опасност за живота!
КАКВО ДА ПРАВИМ: Първа помощ стъпка по стъпка
Ако забележите признаци на измръзване, действайте незабавно:
Приберете се на топло: Най-важното е да преустановите контакта със студа.
Свалете мокрите дрехи: Влагата изсмуква топлината от тялото 25 пъти по-бързо от сухия въздух. Заменете ги със сухи и топли завивки.
Затопляйте постепенно: Потопете измръзналите части (ръце или крака) в хладка вода (между 37 и 39 градуса). Никога гореща! Ако нямате вода, използвайте топлината на собственото си тяло (например сложете измръзналите пръсти под мишниците).
Топли напитки: Дайте на пострадалия топъл чай, подсладена напитка или супа. Захарта дава енергия за производство на топлина.
Потърсете лекар: При поява на мехури или липса на чувствителност след затопляне, посещението в спешното отделение е задължително.
ГРЕШКИТЕ, които могат да костват крайник
В народната медицина и градските легенди съществуват опасни митове, които лекарите категорично забраняват:
НЕ разтривайте със сняг! Това е най-голямата грешка. Снежните кристали нараняват кожата, а триенето може да счупи фините кръвоносни съдове.
НЕ използвайте директна топлина! Не доближавайте измръзналите крайници до печки, радиатори или открит огън. Тъй като кожата е изтръпнала, човек не усеща изгарянето и може да причини тежки повреди на тъканите.
БЕЗ алкохол! Противно на схващането, че алкохолът „загрява“, той всъщност разширява периферните съдове. Това води до рязко охлаждане на вътрешните органи и влошава хипотермията.
НЕ пушете! Никотинът свива кръвоносните съдове и пречи на кръвообращението, което е критично за възстановяването на измръзналото място.
Превенцията: Златните правила
О обличайте се на слоеве: Въздухът между дрехите е най-добрият изолатор.
Пазете крайниците: Носете ръкавици с един пръст (те топлят повече от тези с пет), вълнени чорапи и шапка (през главата се губи до 30-40% от телесната топлина).
Движете се: Не стойте неподвижно на спирките или на едно място. Свивайте пръстите на краката и ръцете си постоянно.
Хранете се добре: Тялото се нуждае от калории, за да поддържа терморегулацията си.
При спешни случаи и признаци на тежка хипотермия, не губете време – обадете се на телефон 112.
