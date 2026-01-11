Спорт:

Бялата смърт: Какво се случва с организма ни при измръзване и има ли връщане назад?

11 януари 2026, 18:00 часа 0 коментара
Бялата смърт: Какво се случва с организма ни при измръзване и има ли връщане назад?

Съдържание:

С настъпването на ледените дни и рязкото падане на температурите, рискът от измръзване става реален не само в планините, но и в градска среда. Често подценяваме студа, а тялото ни реагира много по-бързо, отколкото предполагаме. Как да действаме правилно и кои са фаталните грешки, които трябва да избягваме?

Студът е „тих враг“. Когато телесната температура падне под критичните нива, тялото започва да насочва кръвта към жизненоважните органи, оставяйки крайниците уязвими. Измръзването може да настъпи за минути, ако кожата е изложена на силен вятър и влага.

Как да разпознаем опасността?

Измръзването преминава през няколко етапа. Важно е да реагирате още при първите сигнали:

Първа степен (Леко измръзване): Кожата става бледа или зачервена, усеща се изтръпване, парене или „иглички“.

Втора степен: Появяват се мехури, кожата става твърда и бяла.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Трета и четвърта степен: Дълбоко увреждане на тъканите, кожата става синкава или черна, губи се всякаква чувствителност.

Внимание: Ако човекът до вас е дезориентиран, трепери неконтролируемо или говори завалено, това са признаци на хипотермия (общо преохлаждане на организма), което е състояние с пряка опасност за живота!

КАКВО ДА ПРАВИМ: Първа помощ стъпка по стъпка

Ако забележите признаци на измръзване, действайте незабавно:

Приберете се на топло: Най-важното е да преустановите контакта със студа.

Свалете мокрите дрехи: Влагата изсмуква топлината от тялото 25 пъти по-бързо от сухия въздух. Заменете ги със сухи и топли завивки.

Затопляйте постепенно: Потопете измръзналите части (ръце или крака) в хладка вода (между 37 и 39 градуса). Никога гореща! Ако нямате вода, използвайте топлината на собственото си тяло (например сложете измръзналите пръсти под мишниците).

Топли напитки: Дайте на пострадалия топъл чай, подсладена напитка или супа. Захарта дава енергия за производство на топлина.

Потърсете лекар: При поява на мехури или липса на чувствителност след затопляне, посещението в спешното отделение е задължително.

ГРЕШКИТЕ, които могат да костват крайник

В народната медицина и градските легенди съществуват опасни митове, които лекарите категорично забраняват:

НЕ разтривайте със сняг! Това е най-голямата грешка. Снежните кристали нараняват кожата, а триенето може да счупи фините кръвоносни съдове.

НЕ използвайте директна топлина! Не доближавайте измръзналите крайници до печки, радиатори или открит огън. Тъй като кожата е изтръпнала, човек не усеща изгарянето и може да причини тежки повреди на тъканите.

БЕЗ алкохол! Противно на схващането, че алкохолът „загрява“, той всъщност разширява периферните съдове. Това води до рязко охлаждане на вътрешните органи и влошава хипотермията.

НЕ пушете! Никотинът свива кръвоносните съдове и пречи на кръвообращението, което е критично за възстановяването на измръзналото място.

Превенцията: Златните правила

О обличайте се на слоеве: Въздухът между дрехите е най-добрият изолатор.

Пазете крайниците: Носете ръкавици с един пръст (те топлят повече от тези с пет), вълнени чорапи и шапка (през главата се губи до 30-40% от телесната топлина).

Движете се: Не стойте неподвижно на спирките или на едно място. Свивайте пръстите на краката и ръцете си постоянно.

Хранете се добре: Тялото се нуждае от калории, за да поддържа терморегулацията си.

При спешни случаи и признаци на тежка хипотермия, не губете време – обадете се на телефон 112.

ОЩЕ: Прост трик, който ще ви помогне да защитите външните си растения от замръзване 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
студ сняг измръзване замръзване лед
Още от Полезно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес