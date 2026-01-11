Бялата смърт: Какво се случва с организма ни при измръзване и има ли връщане назад?

ГРЕШКИТЕ, които могат да костват крайник

С настъпването на ледените дни и рязкото падане на температурите, рискът от измръзване става реален не само в планините, но и в градска среда. Често подценяваме студа, а тялото ни реагира много по-бързо, отколкото предполагаме. Как да действаме правилно и кои са фаталните грешки, които трябва да избягваме?

Студът е „тих враг“. Когато телесната температура падне под критичните нива, тялото започва да насочва кръвта към жизненоважните органи, оставяйки крайниците уязвими. Измръзването може да настъпи за минути, ако кожата е изложена на силен вятър и влага.

Как да разпознаем опасността?

Измръзването преминава през няколко етапа. Важно е да реагирате още при първите сигнали:

Първа степен (Леко измръзване): Кожата става бледа или зачервена, усеща се изтръпване, парене или „иглички“.

Втора степен: Появяват се мехури, кожата става твърда и бяла.

Трета и четвърта степен: Дълбоко увреждане на тъканите, кожата става синкава или черна, губи се всякаква чувствителност.

Внимание: Ако човекът до вас е дезориентиран, трепери неконтролируемо или говори завалено, това са признаци на хипотермия (общо преохлаждане на организма), което е състояние с пряка опасност за живота!

КАКВО ДА ПРАВИМ: Първа помощ стъпка по стъпка

Ако забележите признаци на измръзване, действайте незабавно:

Приберете се на топло: Най-важното е да преустановите контакта със студа.

Свалете мокрите дрехи: Влагата изсмуква топлината от тялото 25 пъти по-бързо от сухия въздух. Заменете ги със сухи и топли завивки.

Затопляйте постепенно: Потопете измръзналите части (ръце или крака) в хладка вода (между 37 и 39 градуса). Никога гореща! Ако нямате вода, използвайте топлината на собственото си тяло (например сложете измръзналите пръсти под мишниците).

Топли напитки: Дайте на пострадалия топъл чай, подсладена напитка или супа. Захарта дава енергия за производство на топлина.

Потърсете лекар: При поява на мехури или липса на чувствителност след затопляне, посещението в спешното отделение е задължително.

ГРЕШКИТЕ, които могат да костват крайник

В народната медицина и градските легенди съществуват опасни митове, които лекарите категорично забраняват:

НЕ разтривайте със сняг! Това е най-голямата грешка. Снежните кристали нараняват кожата, а триенето може да счупи фините кръвоносни съдове.

НЕ използвайте директна топлина! Не доближавайте измръзналите крайници до печки, радиатори или открит огън. Тъй като кожата е изтръпнала, човек не усеща изгарянето и може да причини тежки повреди на тъканите.

БЕЗ алкохол! Противно на схващането, че алкохолът „загрява“, той всъщност разширява периферните съдове. Това води до рязко охлаждане на вътрешните органи и влошава хипотермията.

НЕ пушете! Никотинът свива кръвоносните съдове и пречи на кръвообращението, което е критично за възстановяването на измръзналото място.

Превенцията: Златните правила

О обличайте се на слоеве: Въздухът между дрехите е най-добрият изолатор.

Пазете крайниците: Носете ръкавици с един пръст (те топлят повече от тези с пет), вълнени чорапи и шапка (през главата се губи до 30-40% от телесната топлина).

Движете се: Не стойте неподвижно на спирките или на едно място. Свивайте пръстите на краката и ръцете си постоянно.

Хранете се добре: Тялото се нуждае от калории, за да поддържа терморегулацията си.

При спешни случаи и признаци на тежка хипотермия, не губете време – обадете се на телефон 112.

