Скромен Везенков, но голяма победа за безгрешния №1 Олимпиакос

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос постигнаха 13-а поредна победа в гръцкото първенство при мъжете. Грандът от Пирея се наложи при визитата си на Кардица със 120:80 (29:26, 21:20, 35:12, 35:22) в двубой от 14-ия кръг на местния елит. Поражението беше трето поредно и общо девето за Кардица също от 13 изиграни срещи.

Преди два дни Везенков изигра много силен мач при победата над Байерн Мюнхен в Евролигата. Фантастичното му представяне му донесе наградата за Най-полезен играч (MVP) на 21-ви кръг. Днес българинът се включи от пейка и за 10 минути на терена се отчете 9 точки, 2 борби и 2 асистенции. Звездата на сблъсъка обаче беше Алек Питърс, който се превърна в най-резултатния за успеха на гостите с 35 точки и 6 борби.

Домакините от Кардица бяха равностойни до почивката, когато изоставаха само с 4 точки - 46:50, но в третата четвърт баскетболистите на Олимпиакос реализираха 35 срещу 12 точки за противника и поведоха с 85:58. За Олимпиакос предстои гостуване на сръбския Партизан в двубой от Евролигата на 14 януари, а три дни по-късно Везенков и съотборниците му ще посрещнат тима на Маруси в следващия кръг от местното първенство.

