Как правилно да подрязваме овощни дървета

Какъвто и сорт да имате, знанието как да подрязвате овощните дървета ще гарантира, че те ще останат здрави, ще ви дават изобилна реколта година след година и ще изглеждат красиви и под контрол.

5 овощни дървета, които можете да засадите през юни

Независимо дали е ябълка, круша или слива, череша или праскова, има плодно дърво , което да се побере във всяка градина и да е подходящо за всеки климат. Плодовите дървета могат да се отглеждат самостоятелно или да се оформят в определена форма – например като шпалири, кордони, пирамиди и ветрила.

Точно както времето е важно за засаждането на овощни дървета , така и времето и методът за резитба на овощните дървета ще се различават в зависимост от това кой от тези стилове на отглеждане сте избрали. Всички овощни дървета трябва да се подрязват редовно, особено бързорастящите овощни дървета.

Още: Любими овощни дървета, които може да отглеждате в саксия

Как да подрязваме овощни дървета – и защо

Резитбата е просто метод за отрязване на овощно дърво или храст, за да се поддържа добро здраве и да се даде възможност за формиране на най-добрата реколта.

„Нашите усилия за резитба могат да подобрят красотата, производството на плодове, да укрепят структурата и да предотвратят рани и болести, като в крайна сметка удължат жизнеността и живота на овощното дърво“, обяснява Нийл Колинс от доставчика на стари овощни дървета, Trees of Antiquity . Следователно, знанието как да се подрязват овощни дървета е важно умение, което трябва да се овладее.

Времето за резитба на овощни дървета може да варира в зависимост от сорта дърво. Например, ако искате да подрежете черешови дървета , това може да е различно от времето, когато бихте подрязали ябълково дърво или сливово дърво.

Още: Най-ефикасният начин да предотвратите гниенето на ябълките

Лора Невил от фермата Belkin Family Lookout Farm предлага да използвате „ръчни ножици за подрязване на овощни дървета и ръчен трион за премахване на мъртви клони на дърветата“.

Има определени стъпки, к оито трябва да се следват при подрязването на овощни дървета:

1. Почистване

„Започнете с подрязване на всяка дървесина, която е мъртва, повредена или болна – известна още като трите „Д“-та“, казва Брайън Барт от Modern Farmer .

Още: Как да подрежете крушата през август

Всички клони, растящи от корена на дървото, също трябва да бъдат премахнати. Те са „издънки“ и „произхождат от подложката, а не от плодоносния сорт, присаден отгоре“, обяснява Брайън.

Когато подрязвате клоните на дърветата , е много важно да ги отрежете чак до по-големия клон и да не оставяте малки пънчета, тъй като това може да причини заболяване.

2. Проредете

„Целта на прореждането е да се осигури достъп на светлина и въздух в короната на дърветата, което увеличава производството на плодове и намалява проблемите с вредителите и болестите“, обяснява Брайън.

Още: Задължително направете резитба на тези дървета през август

Премахнете всички клони, които се пресичат, растат надолу или растат твърде близо един до друг. „Трябва да има около 15-30 см въздушно пространство между всеки клон.“

3. Върнете се назад

Тази стъпка е проста, точно като подстригването на дървото. „Подрязването на дървото означава отрязване на 20 до 30 процента от миналогодишния растеж“, казва Брайън.

За разлика от предишните стъпки, тези разрези ще бъдат направени само частично във всеки клон. Просто не забравяйте да подрежете до пъпка.

Още: Как да спрете брашнестите червеи да унищожат овощните ви дървета

Колко назад мога да подрязвам овощни дървета?

Колко назад можете да подрязвате плодно дърво ще варира в зависимост от възрастта на дървото, както и от сорта плодно дърво, което отглеждате.

„Няма определено количество; това наистина зависи от растежа и здравето на отделните клони на дърветата, както и от сорта на дървото“, съветва Лора Невил от Belkin.

Количеството резници, които можете да подрежете при смокиново дърво, ще бъде различно от това как се подрязва при лимоново дърво .

Още: Подхранете почвата с тези 5 неща и овошките ще се отрупат с плодове

Когато засаждате плодното си дърво за първи път, трябва да подрежете новото стъбло до около 60-76 см и да премахнете всички странични издънки.

След като дървото ви узрее, можете да отрежете около 20 процента от дължината на всяко стъбло, за да се образува нова пъпка. Това ще поддържа плодното ви дърво здраво и ще ви дава изобилие от плодове година след година.